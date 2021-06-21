ЕС в рамках санкций намерен запретить транзит и импорт удобрений из Беларуси 2 21.06.2021, 16:27

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Санкции будут одобрены на заседании Евросовета и официально опубликованы через несколько дней.

Санкции, которые Евросоюз готовит в отношении Беларуси, среди прочего предполагают запрет на поставки белорусских удобрений в страны ЕС, а также запрет на их экспорт через территорию государств-членов ЕС, сообщает BNS.

В настоящее время в Евросоюзе продолжается обсуждение возможных санкций, оно должно закончиться в четверг, сказали два источника.

По их сведениям, готовящийся пакет санкций в понедельник утвердили в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС. Пакет охватывает семь секторов экономики, в числе которых есть и торговля белорусскими удобрениями.

«Если это будет утверждено, транзит удобрений через ЕС и импорт в страны ЕС остановится», - сказал BNS один из источников.

В Беларуси работает один из крупнейших в мире производителей удобрений - «Беларуськалий». Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), пользуясь услугами Литовских железных дорог. Удобрения «Беларуськалия» в Клайпеде переваливает терминал Biriu kroviniu terminalas.

ЕС собирается ввести секторальные санкции против Беларуси после произошедшего в мае инцидента с захватом в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания Романа Протасевича.

Секторные санкции для Беларуси в четверг еще обсудят главы стран ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа намерен поддержать соглашение ЕС об этих санкциях, каким бы оно ни было.

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