Кризис и санкции: чего ждать от нового президента Ирана? 21.06.2021, 16:52

Эбрахим Раиси

Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Победителем президентских выборов в стране стал ультраконсервативный политик Эбрахим Раиси.

Победу на президентских выборах, прошедших в Иране 19 июня, одержал председатель Верховного суда, ультраконсерватор, 60-летний Эбрахим Раиси. Он сменит на этом посту нынешнего лидера страны Хасана Роухани, который не имел права снова выдвигать свою кандидатуру после двух четырехлетних сроков подряд, сообщает dw.com.

Рекордно низкая явка на выборах

Эбрахиму Раиси удалось набрать абсолютное большинство голосов уже в первом туре: за него проголосовали 17,8 млн или 62,2% избирателей. Его основной соперник - бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи, более ориентированный на реформы, - получил лишь около 3,3 млн (11,5%) голосов.

Выборы, однако, проходили при рекордно низкой явке: из 59 млн иранцев, обладающих правом голоса, на избирательные участки пришло менее половины.

В конце мая Совет стражей Конституции Ирана не допустил к участию в выборах бывшего спикера парламента Али Лариджани - близкого к верховному руководителю Али Хаменеи, однако способного оттянуть на себя голоса тех, кто традиционно привык голосовать за реформаторов. За два дня до голосования о выходе из предвыборной гонки объявили еще три кандидата - депутат Меджлиса от города Кум Алиреза Закани, бывший вице-президент Мохсен Мехрализаде и экс-секретарь Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили.

По мнению наблюдателей, такое положение вещей вызвало недовольство иранцев, что, в свою очередь, вылилось в низкую явку. Оппозиция за рубежом призвала граждан страны бойкотировать выборы.

Санкции США привели к экономическому кризису в Иране

Высшая власть в Иране принадлежит верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи, однако президент также наделен широкими полномочиями.

Выборы проходят в критический для Ирана момент. Жесткие санкции, введенные администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, стали для иранской экономики тяжелым ударом. Вашингтон пошел на такие меры после своего выхода из международной ядерной сделки, заключенной Тегераном с шестью мировыми державами в 2015 году.

Возобновление санкций ввергло иранскую экономику в глубокую рецессию, а Роухани подвергся критике со стороны ультраконсерваторов за свое доверие к Западу. На данный момент американские санкции не позволяют Ирану продавать нефть и вести торговлю с большинством стран мира.

Раиси находится в санкционных списках ЕС и США

Фигура Эбрагима Раиси хорошо знакома рядовым иранцам. Помимо прочего, он известен тем, что в 1980-х годах предположительно участвовал в преследовании и казнях политзаключенных. Новоизбранный президент Ирана принадлежит к ультраконсервативному лагерю страны: его представители не доверяют руководству США и жестко критикуют Роухани. Главными предвыборными обещаниями Раиси были борьба с нищетой и коррупцией, строительство четырех миллионов новых домов и создание "народного правительства ради сильного Ирана".

Эксперт аналитического центра Chatham House, замдиректора программы по изучению Ближнего Востока и Северной Африки Санам Вакил считает, чтопобеда Раиси на выборах поставит Европу в затруднительное положение.

С 2019 года Раиси находится в санкционных списках Евросоюза и США за нарушения прав человека во время антиправительственных протестов 2019 года, указывает она. Таким образом Раиси станет первым действующим президентом Ирана, подпавшим под санкции США еще до занятия этого поста.

Раиси готов соблюдать условия ядерной сделки

Кроме того, фигура Раиси плохо знакома международному сообществу, и его позиции по важным региональным и глобальным вопросам пока не ясны, отмечает Вакил. "Поэтому европейские страны, особенно Франция, Германия и Великобритания, будут относиться к нему весьма осторожно и одновременно действовать более сплоченно", - поясняет эксперт.

Хотя Раиси резко критиковал международную ядерную сделку 2015 года, в ходе избирательной кампании он, равно как и остальные кандидаты, подчеркивал свою готовность соблюдать условия ядерного соглашения. Похоже, Раиси понимает, что, став президентом, он будет вынужден считаться с плохой экономической ситуацией в стране. А она может улучшиться лишь в том случае, если США вернутся к соглашению и отменят санкции.

В данный момент в Вене продолжаются международные переговоры по возобновлению ядерной сделки. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф. Многие наблюдатели полагают, что переговоры завершатся еще до августа, когда Эбрагим Раиси официально займет пост президента.

Каким должен быть курс ЕС и ФРГ в отношении Тегерана?

Впрочем, одной приверженности ядерному соглашению мировому сообществу будет недостаточно, считает внешнеполитический эксперт фракции СвДП в бундестаге Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai). "Ядерная сделка с Ираном будет иметь смысл только в том случае, если будут достигнуты дополнительные договоренности - к примеру, относительно иранской ракетной программы и роли Ирана в регионе", - отмечает он в беседе с DW.

Джир-Сарай также считает, что в своей политике в отношении Ирана Евросоюз и ФРГ должны руководствоваться не только своими интересами, но и ценностями. В частности, нельзя игнорировать деструктивную роль Тегерана в регионе, а также вопиющие нарушения прав человека в стране, резюмирует парламентарий.

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