В России раскручивается инфляционная спираль 21.06.2021, 17:02

Глава ЦБ России спрогнозировала еще большее ускорение роста цен.

Рост цен в России в ближайшие несколько месяцев может немного ускориться, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Об этом пишет finanz.ru.

Разогнавшаяся до максимума с 2016 года инфляция, по ее словам, является «в некотором смысле побочным эффектом быстрого восстановления экономики».

Самое резкое с 2014 года повышение ключевой ставки - на 1,25 процентного пункта за три месяца - не возымеет немедленного эффекта. «В течение ближайших месяцев инфляция может еще немного повыситься. А понижение темпов начнется осенью. По нашим расчетам, инфляция достигнет цели (4% годовых) во второй половине 2022 года», - заявила Набиуллина.

Просто фиксировать цены, как это было сделано с сахаром и подсолнечным маслом, по словам Набиуллиной, «опасно», так как возникнет черный рынок и дефицит, который «гораздо опаснее инфляции».

Отдельной проблемой для России остаются высокие инфляционные ожидания потребителей, которые 25 лет жили в условиях высокой инфляции и теперь снова ждут, что цены будут расти двузначными темпами, сказала глава ЦБ.

«Если вы ждете высокую инфляцию, вы не будете сберегать. Если к этому добавить низкие процентные ставки по депозитам, то точно пойдете потреблять. А если еще и дешевые кредиты дать, возьмете их. Производство при этом быстро не приспосабливается. Цены растут еще быстрее. В итоге раскручивается инфляционная спираль. Ее надо остановить, не дать возможность раскрутиться, поэтому мы и начали повышать ключевую ставку», - пояснила она.

Поэтому, по словам Набиуллиной, ЦБ РФ не может снизить ставку до нуля, как это делают центробанки развитых стран.

«Они привыкли, что у них цены не растут. Они живут в такой системе 50 лет, у них накопился опыт, доверие к властям. Поэтому никто не бежит в магазины. Все понимают: даже если будет скачок, то инфляция быстро придет в норму», - пояснила она.

В России снижение ключевой ставки до 0% привело бы к двузначной инфляции, сказала Набиуллина: «Во-первых, упал бы курс рубля. Потому что люди стали бы уводить сбережения в валюту. Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие. Потому что для этого очень важна предсказуемость на долгосрочную перспективу».

По данным Росстата, в мае темпы роста потребительских цен в России превысили 6% впервые с октября 2016 года, а в первые недели июня достигли 6,25%.

Темпы роста цен на продовольствие держатся выше 8% и обновляют рекорды за 6 лет на фоне двузначного подорожания рыбы, мяса, птицы, подсолнечного масла, сахара и куриных яиц.

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