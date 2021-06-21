ЕС утвердил четвертый пакет санкций против белорусского режима 5 21.06.2021, 17:19

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В него попали 78 физических и 8 юридических лиц.

ЕС утвердил четвертый пакет санкции против 78 физических и 8 юридических лиц Беларуси. Решение о введении четвертого пакета санкций ЕС объясняет эскалацией серьезных нарушений прав человека в Беларуси, давления на гражданское обществ, оппозицию и журналистов.

Семь физических и одно юрлицо включены в санкционный список в связи с принудительной и посадкой рейса Ryanair в Минске. Как пишет tut.by, об этом говорится в официальном сообщении Европейского совета.

Ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять им средства. Физлицам также запрещен въезд на территорию ЕС.

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