«Вода прибывает»: В Ялте дома ушли под воду и засыпаны камнями 20 21.06.2021, 17:57

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фото: янина павленко/facebook

Аннексированный Крым продолжает затапливать.

Несколько домов ушли под воду в районе Васильевки в Ялте в результате подтоплений в аннексированном Крыму. Об этом сообщила так называемый "мэр" города Янина Павленко, пишет gordonua.com.

"Подтоплено 10 домов, некоторые из них полностью ушли под воду, засыпанные камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стока частично перекрывают старые троллейбусы ", – написала Павленко.

Она сообщила, что большинство жителей эвакуированы, но некоторые еще пытаются спасти свои дома. Оккупационная администрация города при помощи военных пытается расширить русло реки. Павленко подчеркнула, что есть реальная угроза затопления соседних домов, где живут семьи с маленькими детьми.

фото: янина павленко/facebook

фото: янина павленко/facebook

фото: янина павленко/facebook

фото: янина павленко/facebook

фото: янина павленко/facebook

фото: янина павленко/facebook

фото: янина павленко/facebook

фото: янина павленко/facebook

фото: янина павленко/facebook

фото: янина павленко/facebook

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