США, ЕС, Канада и Британия призвали режим Лукашенко освободить политзаключенных

США, ЕС, Канада и Британия призвали режим Лукашенко освободить политзаключенных5
- 21.06.2021, 18:13
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Страны выступили с совместным заявлением.
CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали режим Лукашенко освободить политзаключенных и плотно сотрудничать над расследованием инцидента с самолетом Ryanair, говорится в совместном заявлении сторон.
"Мы едины в призыве к режиму Лукашенко полностью сотрудничать с международными расследованиями событий 23 мая, немедленно отпустить всех политических заключенных, реализовать все рекомендации независимой экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ, а также начать всеобъемлющий и подлинный политический диалог между властями и представителями демократической оппозиции и гражданского общества под эгидой ОБСЕ", - говорится в заявлении.
Ранее США, ЕС, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против режима.