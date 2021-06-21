США, ЕС, Канада и Британия призвали режим Лукашенко освободить политзаключенных 5 21.06.2021, 18:13

3,874

Страны выступили с совместным заявлением.

CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали режим Лукашенко освободить политзаключенных и плотно сотрудничать над расследованием инцидента с самолетом Ryanair, говорится в совместном заявлении сторон.

"Мы едины в призыве к режиму Лукашенко полностью сотрудничать с международными расследованиями событий 23 мая, немедленно отпустить всех политических заключенных, реализовать все рекомендации независимой экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ, а также начать всеобъемлющий и подлинный политический диалог между властями и представителями демократической оппозиции и гражданского общества под эгидой ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Ранее США, ЕС, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против режима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».