В Браславском районе коровы насмерть затоптали пастуха 2 21.06.2021, 18:16

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Трагедия случилась 19 июня.

Трагедия случилась в 10:20 утра 19 июня на пастбище вблизи деревни Герчаны. Там был обнаружено тело работника одного из местных хозяйств.

Подробности случившегося sb.by рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома.

— Утром того дня из Браславской ЦРБ в милицию сообщили о том, что на пастбище скончался 48-летний животновод. Мужчина получил переломы ребер, травмы грудной клетки, множественные ссадины. Погибший — житель деревни Кишкелишки, работник ОАО «Межаны», — рассказал представитель УВД.

Коллега пастуха рассказал, что увидел, как его напарник упал на землю, по нему прошлись животные. Пострадавший сумел встать, но тут же снова упал и потерял сознание. В стаде было около 100 коров.

Следственно-оперативная группа установила, что телесные повреждения нанесли коровы своими копытами.

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