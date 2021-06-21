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Израиль запретил своим гражданам посещать РФ

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  • 21.06.2021, 18:21
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Израиль запретил своим гражданам посещать РФ

Власти Израиля запретили посещать шесть государств с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Власти Израиля усиливают контроль за прибывающими в страну путешественниками из-за распространения в мире штамма коронавируса "Дельта" ("индийский"). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Израиля 20 июня.

На совещании за участия глав министерств и ведомств премьер-министр страны Нафтали Беннет одобрил рекомендации по борьбе с COVID-19, в частности, за соблюдением обязательного карантина возвращающимися в Израиль будут привлечены 250 сотрудников полиции.

Также власти страны приняли решение запретить гражданам Израиля посещать шесть государств с высоким уровнем риска – выезжающие за границу перед посадкой на рейс должны будут заполнить и подписать декларацию, что они не будут посещать Аргентину, Россию, Индию, Южную Африку, Мексику и Бразилию.

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