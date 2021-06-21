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Великобритания и Канада присоединились к санкциям против белорусского режима

  • 21.06.2021, 19:01
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Великобритания и Канада присоединились к санкциям против белорусского режима

Новый пакет ограничений также приняли США.

Соединенные Штаты ввели санкции против пяти организаций и 16 граждан Беларуси, сообщается на сайте Минфина США.

Среди тех, кто попал под ограничения, — пресс-секретарь Таракана Наталья Эйсмонт, спикер верхней палаты «парламента» Наталья Кочанова, командующий внутренними войсками МВД Николай Карпенков, генпрокурор Андрей Швед, председатель КГБ Иван Тертель, командир спецподразделения КГБ «Альфа» Сергей Зубков, а также начальник минской милиции Михаил Гриб и замминистра юстиции Сергей Калиновский.

Все они внесены в санкционный список SDN. Его фигурантам запрещен въезд в США, их активы на территории страны при наличии таковых должны быть заблокированы, также запрещается вести какие-либо дела и сделки с ними.

Санкции США также введены против Внутренних войск и Главного управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, КГБ, УВД Берестоблисполкома и СИЗО на улице Окрестина.

В список вошли 78 человек, в том числе сын и сноха Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев. В числе предприятий Беларуси, оказавшихся под санкциями ЕС, — МАЗ, БелАЗ, «Новая нефтяная компания», компания «Сохра», «Бремино групп», «Глобалкастомменеджмент» и ЛОГЕКС.

Санкции против белорусских властей вслед за ЕС также ввели Канада и Великобритания.

Евросоюз, США, Великобритания и Канада вводили санкции против режима после выборов президента республики, прошедших в 2020 году.

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