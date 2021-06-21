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100-летняя женщина победила COVID-19 за 10 дней

  • 21.06.2021, 19:06
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100-летняя женщина победила COVID-19 за 10 дней
Фото: odishatv.in

Пенсионерка находилась в критическом состоянии.

Пенсионерка из индийского штата Одиша вылечилась от новой коронавирусной инфекции за 10 дней. Об этом сообщает Odishatv.in.

Сумати Наяк (Sumati Nayak), которой недавно исполнилось 100 лет, попала в больницу города Кхандапада 6 июня. Родные женщины не надеялись, что она поправится, потому что уже в больнице ее состояние стало критическим.

Однако врачи и другие сотрудники больницы сделали все, чтобы обеспечить Наяк наилучший уход и лечение от COVID-19. «Сумати даже не могла есть сама. В первые дни нам пришлось постоянно вводить ей физраствор», — рассказал доктор Прадип Пайкрай (Pradeep Paikray).

Благодаря самоотверженности персонала больницы скоро пожилая пациентка начала питаться самостоятельно, а 16 июня ее, полностью выздоровевшую, выписали домой.

«То, что 100-летняя женщина победила COVID-19 в нашем районе, позволяет нам всем надеяться на лучшее. Такие истории очень мотивируют, и мы верим, что в будущем справимся с этим вирусом», — сказала в интервью ответственная за борьбу с новой коронавирусной инфекцией города Наяграх доктор Пома Туду (Poma Tudu)

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