Госдолг Беларуси рухнул в ожидании санкций 2 21.06.2021, 19:31

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24-25 июня лидеры ЕС должны утвердить запрет на операции с белорусскими ценными бумагами.

Государственные облигации Беларуси обвалились на торгах в понедельник на ожиданиях жестких экономических санкций Евросоюза, которые лидеры ЕС рассмотрят на саммите 24-25 июня.

Белорусские евробонды с погашением в 2031 году подешевели на 5% со скачком доходности на 60 базисных пунктов на фоне сообщений о том, что пакет мер за принудительную посадку рейса Ryanair будет включать полный запрет на торговлю суверенными ценными бумагами по сценарию, который ранее был задействован для Венесуэлы.

Санкции против вторичного рынка бондов означают, что их держатели окажутся «запертыми» в бумагах - без возможности продать на вторичном рынке.

Это «будет хуже всего, что мы видели по санкциям», констатирует Виктор Жабо, управляющий активами Aberdeen Standard Investments в Лондоне.

Белорусские бумаги «станут де-факто неприкасаемыми», говорит он.

Покупателей на рынке уже практически нет, торговли почти не происходит, пишет Financial Times.

Брокеры устанавливают индикативные цены на 5-6% ниже уровней закрытия прошлой недели, но и с таким дисконтом - по 87,5% от номинала - желающий приобрести не находится.

В понедельник ЕС ввел четвертый пакет санкций против режима Лукашенко, включив в «черные списки» 78 физических и 16 юридических лиц.

Под запретом на въезд и блокировкой активов оказались белорусские чиновники, силовики и госпроганадисты, средний сын Александра Лукашенко, а также российский миллиардер Михаил Гуцериев - крупный инвестор в экономику Беларуси.

Помимо этого, главы МИД ЕС утвердили пакет секторальных экономических санкций. Он будет включать запрет на покупку белорусских удобрений, нефтепродуктов и табака, а также - на кредитование и операции с белорусскими ценными бумагами, рассказали Reuters дипломаты в Брюсселе.

Утвердить санкции предстоит Совету Евросоюза позднее на этой неделе.

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