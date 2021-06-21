Рокфеллеры возглавят развитие зеленой энергетики 3 21.06.2021, 20:09

Инвестиции в возобновляемые источники энергии стали крупным бизнесом в Европе и США.

Благотворительный фонд крупнейшего в мире продавца мебели IKEA и Фонд семьи Рокфеллеров вложат самые большие в своей истории средства в источники возобновляемой энергии, пишет РБК 21 июня.

Будет создан отдельный фонд, в который намерены привлечь десять миллиардов долларов дополнительных средств от международных агентств по развитию.

При этом сами создатели фонда намерены вложить в него по 500 миллионов долларов с целью сократить выбросы парниковых газов на один миллиард тонн и попытаться вывести более одного миллиарда человек из энергетической бедности в таких странах, как Индия, Нигерия и Эфиопия.

"Это может быть коммерчески выгодным. Первоначальный риск составляет $1 млрд, и это может разблокировать десятки миллиардов долларов. Мы здесь не играем. Мы видели, как это работает в Индии. Мы знаем, что нужно, чтобы добиться успеха", - прокомментировал инициативу президент Фонд семьи Рокфеллеров Раджив Шах.

Исполнительный директор IKEA Foundation Пер Хеггенес заявил, что инициатива дает "очень важную" возможность противостоять двум самым большим угрозам в развивающихся странах: бедности и изменению климата.

Как отмечает Financial Times, инвестиции в возобновляемые источники энергии стали крупным бизнесом в Европе и США, однако IKEA и RFF стремятся сделать нечто подобное с более мелкими проектами на развивающихся рынках.

"Развитие проектов "распределенных" возобновляемых источников энергии, а не централизованных электростанций, в основном в виде мини-проектов солнечной энергетики, но также и некоторых микрогидроэнергетических проектов", - пишет FT о цели инициативы IKEA и Рокфеллеров.

В обоих фондах сообщили, что в рамках реализации проекта они уже подписали соглашения с Международной финансовой корпорацией (входит в структуру Всемирного банка) и Международной корпорацией финансирования развития США, выразив надежду на то, что участие IKEA побудит европейские агентства подключиться к реализации этой идеи.

Шах считает, что создаваемая платформа может в конечном итоге вырасти до 100 миллиардов долларов или даже до одного триллиона долларов с учетом использования ее "благотворительного капитала в качестве рычага для получения коммерческого капитала".

По его словам, пандемия коронавируса отбросила развитие бедных стран на два десятилетия назад, и в этих государствах существует острая необходимость в стимулировании экономического роста экологически безопасным способом. "Пришло время действовать", - подчеркнул Шах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».