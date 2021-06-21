До +35 градусов ожидается в Беларуси во вторник 21.06.2021, 20:23

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Из-за жаркой погоды на вторник, 22 июня, синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

Воздух днем прогреется до 29-34 градуса тепла, а местами по юго-востоку и до +35.

Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Дожди, если и будут, то кратковременные, и пройдут они местами. Возможны грозы.

Такая же погода сохранится в среду и четверг. Температура воздуха днем будет достигать 35-36 градусов тепла. 23 июня по западу страны и 24 июня местами по республике возможны кратковременные дожди и грозы.

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