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Госсекретарь США прокомментировал санкции против режима Лукашенко

  • 21.06.2021, 20:32
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Госсекретарь США прокомментировал санкции против режима Лукашенко

США намерены отстаивать фундаментальные свободы народа Беларуси.

Новые санкции Запада в отношении должностных лиц и ряда предприятий Беларуси отражают трансатлантическую приверженность поддержке "демократических чаяний" народа республики. Это утверждается в распространенном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Эти скоординированные решения демонстрируют неуклонную трансатлантическую приверженность поддержке демократических чаяний белорусского народа", - считает глава внешнеполитического ведомства США. Согласно изложенной им информации, Вашингтон ввел запрет на выдачу американских въездных виз, касающийся 46 официальных лиц Беларуси, занимающих "ключевые посты" в администрации Лукашенко, ряде министерств и ведомств, а также дополнительные санкции в отношении еще 16 граждан и пяти организаций.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по расследованию нарушений, которые были допущены в ходе белорусских президентских выборов 2020 года, а также последовавшего за ними подавления [акций протеста]", - отмечает Блинкен. Как он заверяет, американские власти намерены отстаивать "фундаментальные свободы" народа Беларуси.

По словам Блинкена, решения о применении Великобританией, ЕС, Канадой и США новых ограничительных мер против Минска были выработаны в свете инцидента с посадкой в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

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