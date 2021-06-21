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Стал известен любимый вопрос Илона Маска на собеседованиях

  • 21.06.2021, 20:45
  • 1,782
Стал известен любимый вопрос Илона Маска на собеседованиях
Фото: Gettyimages.com

Загадка, которая многих ставит в тупик.

Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск во время собеседований просит потенциальных сотрудников решить задачу, которая многих ставит в тупик, пишет obozrevatel.com.

Цель такой загадки – посмотреть, как человек будет подходить к решению различных задач, говорится в биографической книге "Илон Маск. Tesla, SpaceX и путь в фантастическому будущему" (автор – Эшли Вэнс).

"Вы находитесь в конкретной точке Земли. И вот вы идете милю на юг, затем милю – на запад, милю – на север и в итоге возвращаетесь в исходную точку. Так где же вы? Что это за точка на планете?"

Как пишет CNBC, подойти к решению этой задачи можно творчески и правильных ответов может быть несколько. Однако в целом их выделяют два.

фото: pixabay

Первый из них – это Северный полюс. Если от этой географической точки вы отправитесь по указанной траектории, вы пройдете по треугольнику и вернетесь на Северный полюс.

Большинство кандидатов-инженеров сразу называют этот вариант ответа. Но затем глава Tesla задает еще один вопрос: где еще на Земле есть такая точка.

Второй ответ – вблизи Южного полюса, на одну милю на север от параллели, длина которой – одна миля. Если с этой точки вы пройдете милю к югу, то окажетесь на этой параллели, потом повернете на запад и обойдете параллель по кругу (ее длина – миля). Далее вы отправитесь назад на север и вернетесь в начальную точку.

фото: pixabay

Такой ответ на головоломку дают гораздо меньше людей. В действительности для Маска важен не так правильный ответ, как способ мышления и подход к решению проблемы, которые продемонстрирует кандидат на собеседовании.

Кроме того, гендиректор SpaceX, миссия которой – отправить людей на Марс, задает еще один вопрос: "С какими сложными проблемами вы сталкивались и как их решали?" Благодаря ему он хочет понять, способен ли потенциальный сотрудник компании справляться с проблемами.

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