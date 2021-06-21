Ландсбергис — главе МИД Ирака: Белорусский режим превращает иракский народ в инструмент 3 21.06.2021, 20:58

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Габриэлюс Ландсбергис

Тему мигрантов министр иностранных дел Литвы обсудил со своим иракским коллегой.

Тему мигрантов министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудил сегодня со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном. Вопрос также поднимался на заседании Совета иностранных дел Европейского союза в Люксембурге, сообщает пресс-служба МИД Литвы.

«Беларусский режим превратил миграцию в оружие и использует его как инструмент давления. У нас есть информация, что режим организует поездки мигрантов в Минск, а белорусские пограничники помогают группам мигрантов пересекать литовскую границу в нарушение международных соглашений. Ситуация на данный момент находится под контролем, но можно ожидать увеличения трафика после объявления санкций. Может наступить время, когда Литве придется обратиться за помощью к институтам ЕС и другим странам-членам», — проинформировал министр коллег из ЕС и выразил надежду на поддержку всего ЕС в решении возможного миграционного кризиса.

На встрече с главой МИД Ирака Ландсбергис призвал укреплять сотрудничество между представителями правоохранительных органов Литвы и Ирака, а также сотрудничеству в области миграции, в первую очередь в вопросе реадмиссии.

«Мы не можем позволить режиму превратить иракских граждан в собственный инструмент. Я слышал от коллеги, что Ирак открыт для диалога. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего разговора в ближайшем будущем, ища решения проблем миграции, включая проездные документы мигрантов и их безопасное возвращение в страну происхождения. Ирак также пообещал рассмотреть возможность оказания помощи Литве в установлении личности иммигрантов, прибывающих в Литву через белорусскую границу», — сказал литовский министр.

Он пригласил иракского консула в Варшаве посетить лагерь мигрантов.

Ландсбергис обратил внимание на сохранение политической стабильности в Ираке и активизацию реформ в стране после грядуших выборов. Министр также заверил, что Литва и дальше будет вносить свой вклад в обеспечение стабильности в стране, участвуя в миссии НАТО в Ираке.

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