Украина – Австрия – 0:1

Украина – Австрия – 0:19
- 21.06.2021, 21:05
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Украина сохранила теоретические шансы на выход в плей-офф Евро 2020.
Сборная Украины по футболу в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы 2020 года уступила сборной Австрии.
Единственный гол в матче на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер после розыгрыша углового.
Таким образом, сборная Австрия впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. В 1/8 финала команда Франко Фоды сыграет против национальной сборной Италии.
Сборная Украины по итогам группового раунда занимает третье место в группе C с тремя очками. Теоретически команда Андрея Шевченко еще может пройти в плей-офф в качестве одной из четырех лучших команд турнира, занявших третьи места в своих группах. Дальнейшая судьба украинской команды определится в среду, когда будут сыграны все матчи группового раунда.