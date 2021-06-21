Украина – Австрия – 0:1 9 21.06.2021, 21:05

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Украина сохранила теоретические шансы на выход в плей-офф Евро 2020.

Сборная Украины по футболу в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы 2020 года уступила сборной Австрии.

Единственный гол в матче на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер после розыгрыша углового.

Таким образом, сборная Австрия впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. В 1/8 финала команда Франко Фоды сыграет против национальной сборной Италии.

Сборная Украины по итогам группового раунда занимает третье место в группе C с тремя очками. Теоретически команда Андрея Шевченко еще может пройти в плей-офф в качестве одной из четырех лучших команд турнира, занявших третьи места в своих группах. Дальнейшая судьба украинской команды определится в среду, когда будут сыграны все матчи группового раунда.

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