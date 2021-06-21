закрыть
22 июня 2021, вторник, 0:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина – Австрия – 0:1

9
  • 21.06.2021, 21:05
  • 3,916
Украина – Австрия – 0:1

Украина сохранила теоретические шансы на выход в плей-офф Евро 2020.

Сборная Украины по футболу в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы 2020 года уступила сборной Австрии.

Единственный гол в матче на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер после розыгрыша углового.

Таким образом, сборная Австрия впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. В 1/8 финала команда Франко Фоды сыграет против национальной сборной Италии.

Сборная Украины по итогам группового раунда занимает третье место в группе C с тремя очками. Теоретически команда Андрея Шевченко еще может пройти в плей-офф в качестве одной из четырех лучших команд турнира, занявших третьи места в своих группах. Дальнейшая судьба украинской команды определится в среду, когда будут сыграны все матчи группового раунда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин