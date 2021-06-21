В Беларуси изменились правила хранения пенсионных дел

В Беларуси изменились правила хранения пенсионных дел1
- 21.06.2021, 21:25
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Изменения вступили в силу 15 июня.
Минтруда своим постановлением изменило порядок пересылки пенсионного дела. Документ подписан 10 июня 2021 года и вступает в силу 15 июня, сообщает Pravo.by.
Основаниями для пересылки пенсионного дела могут быть:
изменение пенсионером места жительства в пределах страны;
поступление в государственное стационарное учреждение социального обслуживания;
иные обстоятельства.
Само дело на руки пенсионеру не выдается и пересылается по почте по запросу соответствующего управления.
Запрос оформляется на основании либо на основании заявления самого пенсионера, либо письменного сообщения организации об обстоятельстве, влекущем пересылку пенсионного дела.
Постановление будет опубликовано в ближайшее время.