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В Беларуси изменились правила хранения пенсионных дел

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  • 21.06.2021, 21:25
  • 16,098
В Беларуси изменились правила хранения пенсионных дел

Изменения вступили в силу 15 июня.

Минтруда своим постановлением изменило порядок пересылки пенсионного дела. Документ подписан 10 июня 2021 года и вступает в силу 15 июня, сообщает Pravo.by.

Основаниями для пересылки пенсионного дела могут быть:

изменение пенсионером места жительства в пределах страны;

поступление в государственное стационарное учреждение социального обслуживания;

иные обстоятельства.

Само дело на руки пенсионеру не выдается и пересылается по почте по запросу соответствующего управления.

Запрос оформляется на основании либо на основании заявления самого пенсионера, либо письменного сообщения организации об обстоятельстве, влекущем пересылку пенсионного дела.

Постановление будет опубликовано в ближайшее время.

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