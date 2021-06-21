«Нафтан» останется без российской нефти 4 21.06.2021, 21:54

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В третьем квартале текущего года РФ не намерена поставлять нефть на белорусский НПЗ.

В третьем квартале текущего года Россия планирует экспортировать 51,86 млн тонн нефти. Согласно документам, Новополоцкий НПЗ (ОАО «Нафтан») вообще не получит нефти, только 2,36 млн тонн сырья поступит на Мозырский НПЗ, передает interfax.by.

Во втором квартале этого года белорусские нефтеперерабатывающие заводы Новополоцкий НПЗ и Мозырский НПЗ получили из России по 2,25 млн тонн черного золота.

Еще в мае этого года на фоне принятия санкций в отношении «Белнефтехим» со стороны США, российские поставщики сырья практический прекратили поставки нефти на «Нафтан».

После визита в Сочи Лукашенко заявил, что якобы ему удалось с Путиным договориться о поставках нефти. В Кремле не отреагировали на эти заявления. Сейчас выясняется, что таких договоренностей на самом деле не было.

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