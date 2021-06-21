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Анализ древней ДНК показал: Викинг — профессия, а не этнос

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  • 21.06.2021, 22:10
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Анализ древней ДНК показал: Викинг — профессия, а не этнос

Исследования также помогли установить, как именно происходила экспансия викингов по землям и странам.

Эпоха викингов, приходящаяся на 800—1050 годы, значительно повлияла на политическую и культурную жизнь Европы. Жизнь викингов в основном состояла из военных походов, принимавших форму пиратства, разграблении городов и селений. К тому же, они принимали активное участие в политической жизни Европы, о чем свидетельствуют географические названия и имена политических деятелей того времени, передает nn.by.

Долгое время считалось, что викинги являлись представителями племен, населявших территорию современной Швеции, Норвегии и Дании. Однако палеогенетики опровергли эту теорию.

Команда европейских ученых проанализировала образцы древней ДНК, которую получили из останков, найденных в захоронениях эпохи викингов. Ученые исследовали ДНК как из точно идентифицированных захоронений викингов, так и выполненных в их стилистике, и обнаруженных в Скандинавии и в других странах Европы. Исследователям удалось секвенировать геномы 442 давно умерших и сравнить с геномами современных людей, пишет журнал The Science.

Ученые обнаружили генетическую неоднородность среди проанализированных образцов. Более того, многие из викингов не были блондинами: темные волосы у них встречались чаще, чем у современных скандинавов.

Несколько викингов в Норвегии относились к саамам — народу Северной Европы с финно-угорскими корнями. В Великобритании были найдены захоронения викингов, которые не имели скандинавских генов, а в самой Скандинавии обнаружили викингов ирландского и шотландского происхождения.

«Быть викингом — это не этническое явление, это образ жизни, который можно было принять независимо от того, являлся ли человек скандинавом», — утверждает один из руководителей исследования Эске Виллерслев.

Генетические исследования также помогли установить, как именно происходила экспансия викингов по землям и странам.

Стало известно, что «шведские» викинги продвигались на восток — в страны Балтии, Польшу, Россию, Украину, «датские» — на территорию современной Англии, а «норвежские» колонизировали Ирландию, Исландию и Гренландию.

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