Мьянма: партизанская война 4 Василий Головнин

21.06.2021, 22:24

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фото: Vasily Golovnin/facebook

Противостояние в Мьянме приобретает все большие масштабы.

Вооруженные подпольщики из числа оппозиции развернули в Мьянме кампанию терактов против сторонников совершенного в стране военного переворота, поскольку демонстрации под лозунгом "долой хунту" жестко подавляются с применением огнестрельного оружия - и ряды желающих выходить с открытым протестом сильно поредели. На улицах Мьянмы военные застрелили уже около 860 человек, включая случайных прохожих. Открыто протестовать – смертельно опасно.

Вылазки городских партизан на фоне угасания массовых акций приобретают все более дерзкий характер – по данным японской прессы, убито уже более 170 человек. Источники в Мьянме сообщают, что только 16 июня в крупнейшем городе страны Янгоне был застрелен крупный чиновник местной системы образования, который, как говорят, насильственными мерами пытался прекратить кампанию гражданского неповиновения среди учителей и преподавателей. В него разрядили пистолет на улице двое неизвестных, скрывшихся на мотоцикле.

31 мая, по этим же данным, в центральном районе Магвэй были убиты пятеро чиновников, которых считали осведомителями военных властей. Ответственность за это взяло одно из подразделений подпольной вооруженной структуры, созданной нелегальным "правительством национального единства" (ПНЕ). Оно пытается объединить на основной территории Мьянмы противников переворота - в основном сторонников запрещенной Национальной лиги за демократию, игравшей ключевую роль в свергнутом гражданском правительстве. Она одержала крупную победу на всеобщих парламентских выборах в ноябре прошлого года, с результатами которых не согласились военные, поскольку новый состав парламента намеревался законодательно ограничить их влияние.

С мая теракты происходят в разных районах основной территории Мьянмы, населенных этническими бирманцами. По поступающим в Токио данным, ПНЕ не имеет возможность оперативно контролировать созданные там вооруженные подпольные группы, и они в основном действуют по собственному усмотрению. Мишенью их вылазок становятся члены общественных ассоциаций содействия армии, а также лица, которых считают осведомителями. Кампания террора, как полагают, призвана оттолкнуть потенциальных соглашателей от поддержки переворота.

Представитель военных властей публично заявил 12 июня, что к настоящему времени в стране убито в результате терактов 173 "невинных человека". Армейское командование пообещало в связи с этим искоренить причастных к подпольной вооруженной борьбе "в рамках действующего законодательства". ПНЕ, а также Национальная лига за демократию объявлены вне закона, а ее руководительница, бывший фактический лидер страны лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи после переворота арестована и находится под судом – ей предъявляют все новые обвинения в коррупции.

В этих условиях молодые активисты из числа сторонников ПНЕ бегут в зону, контролируемую каренским национальным меньшинством на границе с Таиландом, которая имеет завоеванную в боях фактическую автономию и собственные вооруженные формирования с опытом десятилетий противостояния с армией Мьянмы-Бирмы. Оппозиционеры проходят там военную подготовку и, видимо, получают оружие для подпольной борьбы. Национальные окраины видят в сторонниках ПНЕ своих союзников – Аун Сан Су Чжи обещала и даже начала программу реальной федерализации страны. Да и враг один – армия.

Немалую роль в притоке молодежи в эти лагеря сыграла ныне 32-летняя бывшая "мисс Мьянма", которая открыто выступила против переворота и недавно сообщила, что проходит военную подготовку в зоне контроля каренов, Ее фотография оттуда с очень знакомым нам автоматом в руках вызвала фурор.

Василий Головнин, Facebook

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