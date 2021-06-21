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Греция намерена судиться с властями Беларуси из-за угона самолета Ryanair

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  • 21.06.2021, 22:54
  • 6,434
Греция намерена судиться с властями Беларуси из-за угона самолета Ryanair
фото: onliner.by

Об этом заявил глава МИД Греции.

Греция угрожает властям Беларуси судом за угон самолета Ryanair. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил Euronews, что рассматривается возможность возбуждения судебного дела. Он напомнил, что его страна поддерживает санкции ЕС: "Это не против экономики Беларуси, это против белорусского режима".

"Мы не забываем и об угоне самолета Ryanair, — говорит Дендиас. — Поскольку лайнер вылетел из Афин в Вильнюс, Греция изучает возможности начала уголовного преследования ответственных за это [за угон] лиц".

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