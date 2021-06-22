В ВОЗ рассказали, насколько эффективны вакцины против штамма коронавируса «Дельта» 22.06.2021, 7:36

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Новый штамм быстро распространяется по миру.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцины остаются эффективным методом противодействия штамму коронавируса Дельта, но только при условии полного завершения курса вакцинации.

Об этом в ходе брифинга сказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

По ее словам, этот штамм вызывает «особую обеспокоенность, поскольку более заразный и быстро распространяется по миру».

Эксперт ВОЗ сообщила, что предварительные исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации, однако доказательств того, что новый штамм смертельнее, нет.

Она добавила, что существующие прививки от COVID-19 по-прежнему эффективны и могут защитить и от болезни, хотя не все из них одинаково справляются с ним.

«Некоторые вакцины менее эффективны против варианта Дельта, однако в любом случае помогают предотвратить тяжелое протекание заболевания и смертность», — подчеркнула Керкхове.

11 мая ВОЗ классифицировала вариант коронавируса B. 1.617 (Дельта), который был обнаружен в Индии, как «тревожный». Там заявили, что есть доказательства того, что этот штамм является более заразным и, вероятно, нечувствительным к антител. Штамм Дельта вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боли в суставах.

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