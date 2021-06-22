Раскрыта главная «хитрость» индийского штамма коронавируса
- 22.06.2021, 8:12
- 2,600
Он ведет себя иначе по отношению к клеткам тела человека.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости раскрыл главную «хитрость» индийского штамма коронавируса.
По словам собеседника агентства, этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам. «Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки», — пояснил он.
Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове оценила эффективность всех существующих вакцин против индийского штамма коронавируса. По ее словам, в отношении всех вариантов вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности. Она также подчеркнула, что полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины.
21 июня власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19 — «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Уже известно о 20 случаях заражения. Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.