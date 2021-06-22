Бизнесы «кошельков» и «флагманы»: что за компании попали под санкции Евросоюза 22.06.2021, 8:19

Интересные факты о фигурантах нового санкционного списка.

Евросоюз ввел запрет на въезд и принял решение заморозить активы 78 белорусских официальных лиц и 8 предприятий. Кто попал в список и что о них известно, передает «Радыё Свабода».

Компании

ООО «Сохра»

Компания Александра Зайцева, которого связывают с Виктором Лукашенко. Официально основной вид деятельности «Сохра» — посредничество в поставках белорусской техники в страны Азии и Африки. Среди прочего «Сохра» торгует продукцией МТЗ, БелАЗа, МАЗа, "Амкодора" и других производителей.

Компания имеет свои дочерние организации в Объединенных Арабских Эмиратах, через которые, например, поставляет самосвалы БелАЗ в Африку.

Кроме торговли белорусской техникой, «Сохре» также приписывают добычу полезных ископаемых в нескольких африканских странах. В том числе золото на территории Судана и Ганы.

Владельца «Сохры» Александра Зайцева связывают с Виктором Лукашенко. Сам Зайцев, который редко рассказывал публично о своем бизнесе, в интервью упоминал работу рядовым сотрудником Аппарата Совета министров.

Известно также, что он был личным помощником бывшего премьера Сергея Сидорского.

Несколько лет назад Зайцев выкупил футбольный клуб «Динамо Брест», который собирался развивать совместно с партнерами из ОАЭ. Основным спонсором "Динамо" была как раз группа компаний «Сохра». На матчах в Бресте вместе с Зайцевым неоднократно видели Виктора Лукашенко, который даже заходил в раздевалку к футболистам. Сейчас Александр Зайцев владеет другим брестским клубом - «Рух».

ООО «Бремино Групп»

Логистический оператор, совладельцами «Бремина» являются Александр Зайцев, Николай Воробей и Алексей Олексин.

Компания имеет терминалы у пограничного перехода «Брузги» и «Берестовица» на белорусско-польской границе и ряд других объектов. Одним из самых крупных из них должен стать транспортный терминал «Бремино-Орша», в который, кроме железнодорожного и автомобильного логистических терминалов, должен войти также аэропорт «Болбасово» возле Орши. При этом новый объект уже получил статус особой экономической зоны, специальный указ об этом подписывал лично Лукашенко. Объем инвестиций в «Бремино-Орша» оценивается в 200 миллионов долларов, завершение строительства планировалось в 2024 году.

В 2017 году «Бремино групп» возглавил бывший высокопоставленный сотрудник КГБ Василий Дементей.

ООО «Глобалкастом-менеджмент»

По информации из санкционного списка, компания «Глобалкастом-менеджмент» связана с личностью Виктора Шеймана, который возглавлял Управление делами Лукашенко. Компания также является единственной владелицей созданной несколько лет назад фирмы «Гордсервис» — единственной в Беларуси частной компании, сотрудники которой могут использовать оружие на законных основаниях.

С деятельностью «Глобалкастом-менеджмент», согласно санкционному списку ЕС, также может быть связана организация контрабанды с территории Евросоюза в Россию. В том числе цветов и «санкционных» продуктов.

ОАО «БелАЗ»

Производитель крупной карьерной техники, базируется в Жодино. После августовских протестов 2020 года руководство БелАЗа обвиняли в репрессиях против сотрудников, которые присоединились к протестам и открыто выражали свое несогласие с событиями в стране. В частности, появлялись сообщения о том, что руководство предприятия закрывает рабочих в помещениях цехов, не позволяя людям собираться вместе на территории завода.

На БелАЗе работает свыше 10 тысяч человек, это основное предприятие Жодино. В 2020 году на предприятии произвели около 350 самосвалов, это втрое меньше, чем в 2018-м. Чистая прибыль в 2020 составил около 30 миллионов рублей. В доковидном 2019 году предприятие имело 265 миллионов прибыли «чистыми».

ОАО «МАЗ»

Вместе с БелАЗом и МТЗ входит в тройку самых крупных белорусских государственных производителей техники. По состоянию на 2020 год на МАЗе работало около 15 тысяч человек. В конце лета и осенью 2020 года те из рабочих, которые открыто высказались в поддержку протестов, подверглись репрессиям, часть из них вынуждена выехала из страны.

МАЗ поддерживает активное хозяйственное общение со странами Евросоюза. В частности, там закупается часть двигателей и другого оборудования, которое используется в новых моделях автобусов и грузовиков. Годовой товарооборот МАЗа составляет около 1,5 миллиарда рублей. При этом предприятие имеет совсем небольшую прибыль. В 2019 году она составила лишь около 150 тысяч рублей, а в 2020 году МАЗ вообще понес почти полумиллионные убытки.

ООО «Логекс»

По информации из списка Евросоюза «Логекс» связано с именем Александра Шакутина. Там же указано, что компания занимается перепродажей выращенных в Европе цветов на территории России по заниженным ценам, что «невозможно без сотрудничества с властными структурами».

Согласно официальному сайту компании, она занимается "таможенным оформлением и очисткой товаров". А также организацией условий для ведения бизнеса и доставкой грузов. По данным российских открытых бизнес-баз, компания «Логекс» имеет дочерние структуры на территории Германии и России.

ЗАО «Новая нефтяная компания»

С «Новой нефтяной компанией» связывают имена бизнесменов Николая Воробья, Алексея Олексина и Михаила Гуцериева. Одним из акционеров также является государственный «Банк развития» и «Белорусская железная дорога».

ННК была основана в марте 2020 года, это единственная частная компания в Беларуси, которая имеет право на торговлю нефтепродуктами. По информации из санкционного списка Евросоюза, ННК была создана белорусскими властями для обхода возможных санкций в отношении государственных нефтеперерабатывающих заводов.

Бизнесмены

Михаил Гуцериев

Российский олигарх, председатель совета директоров группы «Сафмар» и нефтегазовой компании "РуссНефть", его личный капитал оценивают в 2 миллиарда долларов. Дружба Лукашенко и Гуцериева началась в 2000-х годах, когда олигарх стал президентом компании «Славнефть»; тогда он занялся строительством нефтебаз и АЗС в Беларуси.

Во время эпидемии первой волны коронавируса в прошлом году именно Гуцериеву показательно звонил Лукашенко и просил помочь с медицинской техникой.

У Гуцериева есть бизнес-интересы и в Беларуси, он один из инвесторов компании VP Capital, которой владеет Виктор Прокопеня. В Минске Гуцериев построил гостиницу "Ренессанс" и базу отдыха в Красносельском, которую считают одной из резиденций Лукашенко.

Кроме того, Гуцериев является инвестором рудника в Любани, который сейчас строится.

Алексей Олексин

Один из крупнейших бизнесменов в Беларуси, получивший от государства исключительные права в сфере торговли табаком. Это его "Табакерки" появляются сейчас по всей стране.

Совладелец компании «Бремино Групп», которая является крупным логистическим оператором.

Александр Зайцев

Крупный бизнесмен, его интересы — торговля с Объединенными Арабскими Эмиратами и странами Африки. Его компания Sohra Overseas позиционирует себя как основной поставщик гражданской продукции белорусских госпредприятий в страны Персидского залива и Африку.

Лилия Лукашенко

Жена старшего сына Лукашенко Виктора, связана с рядом компаний, которые имеют бонусы от Александра Лукашенко, а именно Dana Holding / Dana Astra. Лилия Лукашенко долгое время работала заместителем директора этой компании. Ею владеют две кипрские компании. Главными же владельцами «Дана Астра» считаются сербские предприниматели братья Каричи.

Александр Шатров

Владелец компании «Синезис», которая разрабатывала систему видеонаблюдения Kipod. Компанию обвиняли в помощи силовикам в поиске протестующих через систему видеонаблюдения. Александр Шатров это отрицал.

Сергей Тетерин

Глава компании «Белглобалстарт», основное направление компании — продажа алкоголя. Сергея Тетерина называют близким другом Александра Лукашенко, их неоднократно замечали вместе на спортивных турнирах. Сейчас Сергей Тетерин также возглавляет Белорусскую федерацию тенниса.

Валерий Иванкович

Директор завода МАЗ, занимался увольнениями рабочих завода по политическим мотивам, также является членом комиссии, которой поручено разрабатывать поправки к новой Конституции. Работал гендиректором «Амкодора», в 2019 году стал гендиректором МАЗа.

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