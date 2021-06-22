«Перегрев» МТБанка вызовет эффект домино? 9 22.06.2021, 8:36

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Доверие белорусов к банковской системе подрывается все больше и больше.

Вчера МТБанк сообщил о проблемах в работе своих сервисов в результате «выхода из строя модуля охлаждения сетевого оборудования». Тут, как и во всех событиях, есть и хорошее и плохое, пишет «Инфобанк».

Хорошо что банк не стал скрывать проблему и честно оповестил об этом клиентов.

Плохо то что проблема такого рода возникла у банка. Если бы это была разовая проблема то никаких вопросов - с кем не бывает. Но вот после проблем с переходом на новый процессинг которые длились практически месяц в 2019 году каждый технический «косяк» банка рассматривается уже в ключе - а ну конечно, это же банк у которого часто что то отказывает.

Это как в том анекдоте - ложки нашлись, но осадочек остался.

Доверие это краеугольный камень банковского бизнеса и если человек из-за технических проблем у банка не сможет провести платеж или снять деньги, то никакой рекламой его в банк не заманишь.

Издание решило написать этот материал что бы на примере МТБанка другие банки сделали примерно такие выводы:

1- В первую очередь банк для клиента это 100% доступ к своим деньгам в любое время и в любом месте (там где есть интернет)

2- Не надо экономить на оборудовании, специалистах, тестировании, дублировании важных систем.

3- Можно сэкономить на маркетинге - проводить меньше рекламных игр и т.д.

4- Когда сервис работает хорошо - он не заметен, люди просто снимают деньги, делают платежи, не боятся доверять банку деньги и т.д.

5- За технические проблемы, которые доставили проблему клиентам - надо нести ответственность. Вот недавно Альфа-Банк подал пример, выделил бонусы своим клиентам после неполадок. Дело не в бонусах, дело в уважении к клиенту.

МТБанк в этот раз достаточно оперативно восстановил работу сервисов.

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