«Приехала повидаться с подругой — а тут такое» 13 22.06.2021, 8:43

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Что говорят жители райцентра, где девушка погибла в фонтане.

Новости из белорусского райцентра сегодня потрясли — в центральном фонтане Докшиц погибла молодая девушка: хотела сфотографироваться, опустила ноги в фонтан и получила разряд тока. Спасти девушку не смогли. Onliner съездил в райцентр и поговорил с местными жителями.

«Беда у нас»

О том, что в Докшицах произошла трагедия, напоминает лишь обезвоженный и обесточенный фонтан. Еще вчера здесь отдыхала молодежь, а сегодня на центральной площади ни души. На пустынных улицах размеренно прогуливаются молодые мамы с колясками, кто-то копошится в огороде, редкие прохожие спешат с сумками домой. Люди признаются: о трагедии слышали, но подробностей никто не знает:

— Теперь разные версии высказывают, но никто правду не знает.

Из того, что известно: все случилось ночью. Помочила ноги в воде и умерла, говорят, удар тока, — рассказывает местная жительница. — Это большая трагедия для города. Беда у нас.

Только на выходных сосед утонул, 46 лет было. А тут такое.

— Я сам дед, — говорит прохожий. — Шесть внуков маленьких. В такую жару, конечно, в воду лезут. Страшно это. Ведь и днем могло коротнуть...

Надо сказать, не все жители райцентра вообще слышали о ЧП. Некоторые и вовсе узнали о случившемся от нас. Есть ощущение, что новость, которая потрясла всю страну, достаточно тихо прошла в родном городе.

— Только услышала о трагедии, но погибшую лично не знала, — рассказывает еще одна жительница города. — Что сказать? Очень жаль.

«Приехала повидаться с подругой. А тут такое»

О самой Юлии известно немного. В Докшицах девушка не жила, училась в БНТУ, работала на Борисовском заводе агрегатов. Onliner пытался поговорить с коллегами девушки, но дозвониться удалось только до дежурного:

— У нас сегодня у многих выходной, а еще и вода пропала. У Юлии тоже выходной, только утром сможем что-то сказать, — ответили нам на другом конце провода.

Мама погибшей живет в одной из старых малоэтажек недалеко от центральной площади агрогородка. Как рассказали соседи, сама Юлия здесь давно не жила, приехала из Борисова встретиться с подругой:

— Вроде бы к ней подруга из Италии прилетела, договорились здесь встретиться, — вздыхает соседка. — Уже сегодня с ней простились, а ведь совсем молодая была.

«Самый красивый фонтан в городе»

— Что произошло, мы сами не знаем, — говорит другая жительница дома. — Но фонтан этот надо было обследовать каждую неделю! Подключен же под ток! Самый центр, молодежь там все время сидит. Это самый красивый фонтан в городе.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 21 июня. По данным следствия, девушка решила сфотографироваться в фонтане, но, зайдя в воду, получила удар током. До приезда медиков она скончалась. Что послужило причиной смерти, выясняют следователи.

— Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. В настоящее время говорить о причине гибели девушки преждевременно, как и утверждать о том, что это было смертельное электротравмирование. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировали в СК.

По данному факту Докшицким РОСК проводится проверка. По требованию следователей отключено электропитание и водоснабжение фонтана.

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