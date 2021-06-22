закрыть
22 июня 2021, вторник, 12:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Довоевались

6
  • 22.06.2021, 8:52
  • 8,680
Довоевались
Фото: Александр Федоров, «СЭ»

Место — четвертое, ниже финнов.

Нападающий датчан Юсуф Поульсен, — тот самый, который забил бельгийцам на второй минуте, — обидел российских болельщиков. Он сказал, что, если не проходить такую сборную России, то нечего Дании на Евро и делать, пишет «Новая газета».

Ничего нового Поульсен не открыл, но российское футбольное сообщество набросились на него со страстью, больше необходимой футболистам, причем непосредственно на поле. В комментариях российских экспертов доминировал очень осторожный оптимизм, у датчан даже осторожных сомнений не было: стадион в Копенгагене весь за хозяев, настрой только на победу, сыграем, как в первом тайме с Бельгией, — проблем не будет.

Так, как с бельгийцами, не сыграли. У россиян вовремя вернулись в строй Марио Фернандес и Федор Кудряшов, спортивная злость тоже за последние дни накопилась. И публика на «Паркене» была неприятно удивлена тем, что блицкрига не получилось. Гости смотрелись совсем не робко и отнюдь не обреченно. Одна беда — россияне создавали полумоменты, но никто не мог толком попасть в створ, со средней дистанции бить вообще разучились, и у Каспера Шмейхеля, достойного наследника своего знаменитого отца Петера, работы было немного.

У Матвея Сафонова, впрочем, тоже, но первый же прицельный удар по воротам он откровенно проморгал. Миккел Дамсгор примерно с границы штрафной пробил без помех в левый верхний от вратаря угол — так забивают на этом чемпионате частенько. Но только не наши футболисты.

Часом ранее, понурив головы, поле «Национального стадиона» в Бухаресте покидали украинцы. Команды Андрея Шевченко хватило на два хороших, очень качественных тайма с Нидерландами и Северной Македонией. На сборную Австрии элементарно не достало ресурса, и если шансы на выход в плей-офф с третьего места у сборной Украины и остались, то только призрачные.

Параллельно встрече в Копенгагене в Санкт-Петербурге решали свои задачи соперники сборной России по группе «В». Бельгийцам достаточно было не проиграть, финны хотели большего, но в концовке все встало на свои места.

Как и в Копенгагене.

Россиянам мало было не бояться. Надо было еще и переигрывать хозяев. Пропустив гол, да еще на чужом поле, команда Черчесова отыгрывается редко.

Согласно традиции, завершающие матчи группового этапа россияне на последних четырех крупных форумах проигрывают железно. В довершение всего в начале второго тайма мы еще и сами себе забили. Вернее, забил тот самый «хвастун» Поульсен, а идеальную передачу ему отдал Роман Зобнин. С такого паса забил бы кто угодно. Как говорил про Поульсена в прямом эфире большой шутник Дмитрий Губерниев, «на словах он Лев Толстой, а на деле датский футболист простой». Теперь придется Губерниеву примерить произнесенное на себя, причем в каноническом варианте этого выражения.

Ответный гол Артема Дзюбы с пенальти, назначенного за снос вышедшего на поле Александра Соболева, стал лишь иллюзией сопротивления и прелюдией к разгрому. На 80-й минуте россияне окончательно развалились — Сафонова перед завершающим ударом Андреаса Кристенсена буквально расстреливали, а четвертый гол был делом техники.

Место — четвертое, ниже финнов. Довоевались.

Вчера, порывшись в архиве, нашел остаток довольно давнего текста, написанного по привычному, увы, поводу: «кому-то слава и медали, кого-то требуют распять, кому-то враз под жопу дали, но есть что вспомнить, вашу мать! И мы, убогие, туда же, мы тоже не упали ниц. Мы тоже, вроде бы, играли — без слез, без мысли, без яиц».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин