Довоевались 6 22.06.2021, 8:52

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Фото: Александр Федоров, «СЭ»

Место — четвертое, ниже финнов.

Нападающий датчан Юсуф Поульсен, — тот самый, который забил бельгийцам на второй минуте, — обидел российских болельщиков. Он сказал, что, если не проходить такую сборную России, то нечего Дании на Евро и делать, пишет «Новая газета».

Ничего нового Поульсен не открыл, но российское футбольное сообщество набросились на него со страстью, больше необходимой футболистам, причем непосредственно на поле. В комментариях российских экспертов доминировал очень осторожный оптимизм, у датчан даже осторожных сомнений не было: стадион в Копенгагене весь за хозяев, настрой только на победу, сыграем, как в первом тайме с Бельгией, — проблем не будет.

Так, как с бельгийцами, не сыграли. У россиян вовремя вернулись в строй Марио Фернандес и Федор Кудряшов, спортивная злость тоже за последние дни накопилась. И публика на «Паркене» была неприятно удивлена тем, что блицкрига не получилось. Гости смотрелись совсем не робко и отнюдь не обреченно. Одна беда — россияне создавали полумоменты, но никто не мог толком попасть в створ, со средней дистанции бить вообще разучились, и у Каспера Шмейхеля, достойного наследника своего знаменитого отца Петера, работы было немного.

У Матвея Сафонова, впрочем, тоже, но первый же прицельный удар по воротам он откровенно проморгал. Миккел Дамсгор примерно с границы штрафной пробил без помех в левый верхний от вратаря угол — так забивают на этом чемпионате частенько. Но только не наши футболисты.

Часом ранее, понурив головы, поле «Национального стадиона» в Бухаресте покидали украинцы. Команды Андрея Шевченко хватило на два хороших, очень качественных тайма с Нидерландами и Северной Македонией. На сборную Австрии элементарно не достало ресурса, и если шансы на выход в плей-офф с третьего места у сборной Украины и остались, то только призрачные.

Параллельно встрече в Копенгагене в Санкт-Петербурге решали свои задачи соперники сборной России по группе «В». Бельгийцам достаточно было не проиграть, финны хотели большего, но в концовке все встало на свои места.

Как и в Копенгагене.

Россиянам мало было не бояться. Надо было еще и переигрывать хозяев. Пропустив гол, да еще на чужом поле, команда Черчесова отыгрывается редко.

Согласно традиции, завершающие матчи группового этапа россияне на последних четырех крупных форумах проигрывают железно. В довершение всего в начале второго тайма мы еще и сами себе забили. Вернее, забил тот самый «хвастун» Поульсен, а идеальную передачу ему отдал Роман Зобнин. С такого паса забил бы кто угодно. Как говорил про Поульсена в прямом эфире большой шутник Дмитрий Губерниев, «на словах он Лев Толстой, а на деле датский футболист простой». Теперь придется Губерниеву примерить произнесенное на себя, причем в каноническом варианте этого выражения.

Ответный гол Артема Дзюбы с пенальти, назначенного за снос вышедшего на поле Александра Соболева, стал лишь иллюзией сопротивления и прелюдией к разгрому. На 80-й минуте россияне окончательно развалились — Сафонова перед завершающим ударом Андреаса Кристенсена буквально расстреливали, а четвертый гол был делом техники.

Место — четвертое, ниже финнов. Довоевались.

Вчера, порывшись в архиве, нашел остаток довольно давнего текста, написанного по привычному, увы, поводу: «кому-то слава и медали, кого-то требуют распять, кому-то враз под жопу дали, но есть что вспомнить, вашу мать! И мы, убогие, туда же, мы тоже не упали ниц. Мы тоже, вроде бы, играли — без слез, без мысли, без яиц».

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