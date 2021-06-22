Удар наотмашь: как Евросоюз переиграл Лукашенко 6 22.06.2021, 8:54

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ЕС выбил еще один козырь из рук диктатора.

Литовское агентство BNS сообщило, что следствием секторальных санкций может стать запрет на транзит калийных удобрений из Беларуси через страны Евросоюза.

Фокус в том, что до сих пор этим угрожал именно Александр Лукашенко. Он еще в августе 2020-го заявил: «Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие».

Это распоряжение было выполнено лишь очень частично. Официальный Минск предполагал, что возможное изменение литовского транзитного маршрута на российский станет средством давления на Евросоюз, пишет «Салідарнасць».

Однако ЕС парировал эту попытку шантажа контратакой, де-факто выбив козырь из рук Лукашенко. Конечно, в случае запрета на транзит удобрений Литва понесет потери, но, по меркам Евросоюза, это будут небольшие деньги, которые Брюссель Вильнюсу сможет компенсировать без особого ущерба для своего бюджета.

Стоит иметь ввиду, что далеко не все инсайды находят подтверждение на практике. Но, если это действительно случится, то будет означать кардинальные изменения в тактике ЕС по отношению к руководству Беларуси. До недавнего времени Евросоюз действовал крайне осторожно, дозировал конфронтационные меры. Запрет на транзит удобрений – удар наотмашь.

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