Медики назвали самые полезные продукты для укрепления артерий 1 22.06.2021, 9:01

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В них содержится большое количество полиненасыщенных кислот омега-3.

Чтобы укрепить артерии, необходимо каждый день съедать хотя бы зубчик чеснока. Помимо этого, защитит стенки сосудов регулярное употребление граната, богатого на витамин С и полифенолы, пишет u-news.com.ua.

Также медики рекомендуют ввести в рацион жирные сорта рыбы, особенно лосось.

В них содержится большое количество полиненасыщенных кислот омега-3, которые благотворно влияют на состояние артерий. Попало в список полезных продуктов и оливковое масло, способное регулировать процессы образования в крови бляшек. П

омимо этого медики назвали простое, но эффективное средство, которое очищает сосуды. Как оказалось, очень полезно выпивать стакан молока с добавлением куркумы. Эта специя содержит витамин В6, который благотворно влияет на состояние артерий.

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