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Экономист: Санкции сильно ограничат личные свободы кошельков режима

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  • 22.06.2021, 9:21
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Экономист: Санкции сильно ограничат личные свободы кошельков режима

Ограничительные меры серьезно повлияют на людей, от которых зависит диктатор.

Независимый экономист Сергей Чалый рассказал о том, кто сильнее пострадает от новых санкционных мер Евросоюза.

— Никогда не нужно забывать, что причиной, конечным источником санкций являются действия белорусских властей, — такое мнение выразил Сергей Чалый в стриме на «Еврорадио».

При этом эксперт отмечает, что санкции могут серьезно повлиять на людей, от которых режим сильно зависит:

— Речь ведь не только о силовиках, которые не создают добавочную стоимость. Они могут только отнять и поделить.

Чалый убежден, что ограничения способны больно ударить по тем, кого называют «кошельками режима». В том числе и по друзьям из России — Михаилу Гуцериеву, который часто был палочкой-выручалочкой для властей.

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