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В фестивале «Славянское единство» вместе с Беларусью и Россией вместо Украины будет участвовать «ДНР»

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  • 22.06.2021, 10:05
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В фестивале «Славянское единство» вместе с Беларусью и Россией вместо Украины будет участвовать «ДНР»
иллюстрационное фото

Режим все больше погрязает в сотрудничестве с террористами.

В этом году в фестивале «Славянское единство», который ежегодно проводится на стыке границ России, Беларуси и Украины у монумента «Три сестры», вместо Украины будут участвовать структуры от непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), передает «Радыё Свабода».

Департамент культуры Брянской области опубликовал программу мероприятий на своей страничке «Вконтакте».

В основном, мероприятия пройдут в онлайн-формате. Состоятся обменные онлайн-постановки спектаклей, пройдут телемосты с организациями разных стран.

В программе значатся и такие события с участием представителей террористической «ДНР»:

Обменные онлайн-показы спектаклей ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя» и Донецкого Республиканского Академического Молодежного Театра (г.Макеевка)

Проведение онлайн-телемоста с Горловским городским театром кукол (поздравление с праздником и обсуждение творческих планов на предстоящий театральный сезон 2021-2022 гг.)

Обменные онлайн-показы спектаклей ГАУК «Брянский областной театр кукол» и КУУ «Горловский городской театр кукол» Донецкой Народной Республики

Скайп–конференция изобретателей Донецка и Брянска «Будущее изобретательства: инновационная деятельность молодежи», приуроченная к празднованию Дня изобретателя и рационализатора

В прошлом году фестиваль прошел в городе Клинцы Брянской области, неподалеку от стыка трех границ. Сайт «Клинцы-Инфо» писал:

Впервые мероприятие состоялось в 1969 году, в то время оно проходило в качестве встречи делегаций приграничных областей - Гомельской, Брянской и Черниговской. Но и сегодня, спустя 51 год, сохраняется единство трех славянских народов, укрепляется дружба, развивается сотрудничество.

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