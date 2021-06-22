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Габриэлюс Ландсбергис: Секторальные санкции затронут семь секторов экономики, включая нефть и калийные удобрения

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  • 22.06.2021, 10:12
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Габриэлюс Ландсбергис: Секторальные санкции затронут семь секторов экономики, включая нефть и калийные удобрения
Габриэлюс Ландсбергис
Фото: DELFI

Юристы прорабатывают последние детали.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что секторальные санкции против Минска могут затронуть 7 секторов экономики, включая нефть и калийные удобрения, сообщает lrt.lt.

По словам министра, санкции против экспорта калийных удобрений из Беларуси затронут и Литву, поэтому они требуют тщательной проработки. Однако он не заявлял, что Литва против этих санкций или как-либо пытается их смягчить.

Сейчас юристы прорабатывают детали регулирования санкций и уже к 24 июня могут опубликовать санкционный список.

«Четвертый пакет занял довольно много времени, но после угнанного самолета, в котором находилось большое количество граждан ЕС, государства, единогласно согласились с тем, что красная линия была пересечена и что споров о том, как следует реагировать, больше нет», — сказал Ландсбергис.

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