Крах «Спутника» 13 Иван Яковина

22.06.2021, 10:19

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Иван Яковина

Что пошло не так с российской вакциной №1?

Рост числа новых случаев идет по экспоненте. В Москве только сегодня зафиксировано 9 тысяч новых заболевших. В городе Владимире вчера закончились все ковидные места в больницах. К новой волне Россия оказалась абсолютно не готовой. В Россию пришел новый индийский штамм (вариант Дельта), он куда более заразный, чем обычный.

Частичным ответом на эту проблему могла бы стать поголовная вакцинация населения. Но этого даже близко не было. Россияне напрочь отказываются прививаться российскими вакцинами. Ну, а других вакцин там нет, они находятся под прямым запретом со стороны государства.

Что происходит в этих условиях? Вследствие двадцатилетнего массового оболванивания населения, которое верит в разные теории заговора, в стране теперь просто море антипрививочников. Большая часть населения РФ верит в то, что коронавирус — оружие для уничтожения и порабощения народов. Помните такого схиигумена Сергия, которого сейчас посадили? Его главный посыл был в том, что тайные силы от дьявола пытаются захватить всю Россию с помощью коронавируса и вакцинации. Его посадили, но идеи-то никуда не делись. Они распространяются как пожар в сухой степи при сильном ветре.

По российскому телевидению крутили последние несколько месяцев адские страшилки об иностранных вакцинах. А этими ужасами правительство добилось не того, что люди перестали верить иностранным вакцинам. Люди перестали верить вакцинам вообще. Чиновники и сами отказываются прививаться российскими вакцинами.

Особенно важным было поведение Путина. Он долго отказывался просто вакцинироваться, но потом как-то очень странно объявил, что привился российской вакциной, но самого процесса не показал и не сказал, какой именно вакциной привился. В результате в России все подумали, что либо Путин привился иностранной вакциной, либо вообще не прививался.

Глядя на чиновников и Путина, слушая ужасы по телевизору, народ решил, что все знает по вакцинам, и по России сразу же поползли дикие слухи о побочных последствиях от вакцины Спутник. Сами российские врачи активно эти слухи распространяют и при этом тоже не вакцинируются.

Кроме того, люди, привитые даже двумя дозами Спутника, действительно болеют. Хотя надо отметить, что симптомы у них намного менее ярко выражены, чем у непривитых. В принципе, прививаться важно и нужно, хотя бы чем-нибудь, но в России люди, запуганные дурной пропагандистской кампанией, этого делать не хотят.

Эпивак-Корона тоже представлялась как супервакцина для российской элиты. Прошли ее испытания, и у многих привитых вообще антитела не вырабатываются. Это не вакцина, а просто водичка. Видимо ее делали специально, для того, чтобы не было никаких побочных эффектов, чтобы случайно не расстроить Путина, после того, как он ею привьется.

Разработчики Спутника, как сообщили в агентстве Reuters, пропустили очередной дедлайн (10 июня) для подачи очередной порции документов в Европейское медицинское агентство. Теперь регистрация Спутника в ЕС, если вообще будет возможна, то отодвигается на осень. Россияне, привитые Спутником и всеми остальными вакцинами, до сентября не будут обладать возможностью получить так называемый паспорт вакцинации, с помощью которой можно будет ездить по всему миру. ВОЗ отказалась признавать Спутник, потому, что он не был испытан должным образом.

Что из этой ситуации получается? Народ не верит российской вакцине, вакцинация в стране остановилась. На Западе видят, что россияне сами же не хотят пользоваться своей же вакциной. В результате российская вакцина оказалась никому не нужна. Это реальный крах Спутника. Вакцина — это такая штука, что для ее успеха абсолютно необходимым компонентом является доверие. Если его нет, то вакцина превращается в ничто. Именно это самое и произошло со Спутником. Спутнику, как выяснилось, не верит ни российский президент Владимир Путин, ни российские чиновники, ни простые россияне, и иностранцы тоже не верят Спутнику, потому что они видят, что в самой России никто в эту вакцину не верит. Все. В результате этот проект закончен. Может эта вакцина и нормальная, но ее репутация полностью уничтожена.

Иван Яковина, «Новое время»

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