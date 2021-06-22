На 6–9 часов в день: где в ближайшее время в Минске отключат электричество 2 22.06.2021, 10:26

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Информация появилась в более понятном виде.

Концерн «Минскэнерго», помимо традиционного отключения горячей воды, также отключает потребителям и электроэнергию. Вплоть до первых чисел июля это будут делать для реконструкции сетей электропередач.

График на сайте концерна запутанный — издание the-village.me приводит информацию в удобном виде.

В большинстве случаев электричество отключат на 9 часов: с 9 утра до 6 вечера, местами света не будет 6-7 часов. В некоторых домах свет будут отключать сразу на 5 дней! Минутка радости: в субботу и воскресенье электричество отключать не станут.

Ищите свою улицу поиском по списку.

22 июня

пер. 2-ой Переходной 1/65-39, 10-16

пер. 2-ой Холмогорский 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27

ул. Герасименко 49

ул. Заславская 12

ул. Нестерова 49

ул. Переходная 28, 30

ул. Пономаренко 79

ул. Радиальная 28, 30, 32, 34

ул. Таежная 1-15, 2-16

ул. Шаранговича 1, 3, 5

23 июня

пр. 1-й Артема 1-17, 2-16

пер. 2-ой Переходной 1/65-39, 10-16

пер. 2-ой Холмогорский 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27

ул. Ангарская 160-178

ул. Артема 34, 36, 38

ул. Малое Стиклево 1-11, 2а, 2-10

ул. Переходная 28, 30

ул. Пожарского 17-41

ул. Радиальная 28, 30, 32, 34

ул. Рокоссовского 3, 13, 15, 17к1, 17к2, 19, 21

ул. Таежная 1-15, 2-16

24 июня

пер. 2-ой Переходной 1/65-39, 10-16

пер. 2-ой Холмогорский 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27

ул. Молодежная 3, 3/1, 3/2

ул. Переходная 28, 30

ул. Радиальная 28, 30, 32, 34

ул. Рокоссовского 3, 13, 15, 17к1, 17к2, 19, 21

ул. Таежная 1-15, 2-16

25 июня

пер. 2-ой Переходной 1/65-39, 10-16

пер. 2-ой Холмогорский 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27

ул. Переходная 28, 30

ул. Радиальная 28, 30, 32, 34

ул. Таежная 1-15, 2-16

ул. Тимирязева 80/1, 80/2, 82, 90, 92,

ул. Чкалова 9-19н

28 июня

пер. 1-ый Холмогорский 11, 13

пер. 2-ой Переходной 1/65-39, 10-16, 6а

пер. 2-ой Холмогорский 3-27

ул. Киселёва 9, 11, 13

ул. Коммунистическая 8, 10

ул. Красная 2

ул. Осенняя 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44

ул. Охотская 30-84, 43-91

пер. Охотский 62-82

пр-т Партизанский 78, 80, 82, 84, 86, 88

ул. Переходная 28, 30

ул. Радиальная 28, 30, 32, 34

ул. Станиславского 22, 22а, 32, 34

ул. Таежная 1-15, 2-16

ул. Фабричная 22, 23, 25, 27

ул. Шаранговича 36, 38, 44, 46, 48

29 июня

пер. 2-ой Переходной 1/65-39, 10-16, 6а

пер. 2-ой Холмогорский 3-27

ул. Осенняя 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44

ул. Охотская 30-84, 43-91

пер. Охотский 62-82

ул. Переходная 28, 30

ул. Радиальная 28, 30, 32, 34

пр-т Рокоссовского 125-145н

ул. Таежная 1-15, 2-16

ул. Шаранговича 36, 38, 44, 46, 48

30 июня

ул. Осенняя 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44

ул. Охотская 30-84, 43-91

пер. Охотский 62-82

ул. Таежная 17-55, 18-54

ул. Холмогорская 80-144

01 июля

ул. Кулешова 8, 10, 12

ул. Люцинская 29, 31, 33

ул. Осенняя 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44

ул. Охотская 30-84, 43-91

пер. Охотский 62-82

ул. Таежная 17-55, 18-54

ул. Тухачевского 37, 39, 41а, 43, 45

ул. Филатова 15, 17, 19, 21

ул. Холмогорская 80-144

02 июля

ул. Кулешова 8, 10, 12

ул. Осенняя 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44

ул. Охотская 30-84, 43-91

пер. Охотский 62-82

ул. Тухачевского 37, 39, 41а, 43, 45

ул. Филатова 15, 17, 19, 21

05 июля

ул. Осенняя 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44

ул. Охотская 30-84, 43-91

пер. Охотский 62-82

06 июля

ул. Осенняя 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44

ул. Охотская 30-84, 43-91

пер. Охотский 62-82

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