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США могут приостановить вывод своих войск из Афганистана

  • 22.06.2021, 10:34
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США могут приостановить вывод своих войск из Афганистана

Всему виной — активность группировки «Талибан».

США могут замедлить вывод своих войск из Афганистана в свете атак исламистского радикального движения «Талибан», о чем заявил представитель министерства обороны США Джон Кирби.

График вывода войск может меняться в зависимости от условий, пояснил он, передает УНН.

Президент США Джо Байден продолжил вывода американских войск из Афганистана к 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Этот срок будет соблюден, подчеркнул Пентагон.

США уже передали много военных баз афганским вооруженным силам и сделали сотни авиарейсов для вывоза грузов из Исламской Республики.

По данным афганских властей, талибы с начала вывода сил НАТО 1 мая приняли под контроль 41 округ из 400. В то же время руководство радикального движения заявило, что якобы готово к диалогу с официальным Кабулом.

Ранее сообщалось, что США при выводе войск из Афганистана уничтожают военное оборудование, которое не будет переброшено в страну или передано Национальным силам обороны и безопасности Афганистана.

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