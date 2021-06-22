В Вероне археологи раскопали роскошный отель времен императора Константина 22.06.2021, 10:50

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Фото: Археологическое управление Вероны

На месте раскопок нашли архитектурные и декоративные элементы.

Большое здание II века нашей эры было обнаружено под заброшенным кинотеатром 1930-х годов в историческом центре итальянской Вероны, сообщает «Новое время».

На месте раскопок нашли архитектурные и декоративные элементы, а также чрезвычайно редкие органические остатки, сохранившиеся в результате пожара.

Поскольку этот необычный дом был одновременно разрушен и сохранен во время внезапной катастрофы, его окрестили «Маленькими Помпеями», что, конечно, не совсем верно, но размер, сложность и сохранившиеся особенности сооружения делают его уникальным.

Кинотеатр «Астра» был закрыт на два десятилетия и был домом для мышей и голубей, пока его не очистили в рамках инициативы по возрождению в 2005 году. Интерьер должен был быть снесен и реконструирован, но открытие древнеримских фундаментов под театром прервало работы. В конце концов план реструктуризации был приостановлен, а здание законсервировано на 15 лет.

Раскопки возобновили в марте 2021 года. За эти несколько месяцев раскопки выявили необычайно большое и сложное сооружение времен Римской империи. Археологи обнаружили остатки систем как для полов, так и для внутреннего отопления, бетонные полы, украшенные мозаичной плиткой и инкрустацией. Одна комната была особенно чистой, с ярко окрашенными фресками на стенах, украшенными полами, видимыми из-под карбонизированного дерева от мебели и обрушившегося потолка.

Фото: Археологическое управление Вероны

Вероятно, это был не жилой дом. Археологи не нашли ни перистиля, ни внутреннего двора, ни характерного для римского дома дизайна. План этажа и сохранившиеся стены указывают на то, что пространство было разделено на отдельные спальни, поэтому действующая гипотеза состоит в том, что это, возможно, был отель, причем роскошный, с высококачественным декором и передовыми удобствами, такими как стены с подогревом.

Пожар, вероятно, произошел в конце 3-го или начале 4-го века, судя по древней стратиграфии этого места и прилегающих территорий. Деревянная крыша, обугленная во время пожара, рухнула на пол. Обугливались в огне и предметы деревянной мебели.

Диапазон дат позволяет предположить, что здание было сожжено в одном из нескольких крупных столкновений, которые произошли в Вероне. Карин победил узурпатора Сабина Юлиана в 283 году нашей эры; в 312 г. Константин Великий успешно осадил город и убил старшего кавалерийского командира своего соперника Максенция, Рюриция Помпеяна. После битвы при Вероне Константин, не встречая сопротивления, двинулся на Рим и победил Максенция в битве у Мильвийского моста.

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