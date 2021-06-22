«Лес рубят повсеместно, но для своих граждан леса нет» 6 22.06.2021, 10:57

4,248

Восстанавливать запасы придется очень долго, если сейчас не решить вопрос с хунтой.

Лес рубят повсеместно, но для своих граждан леса нет. Даже на дрова, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Так хвастались лесистостью, а по факту старая советская практика борьбы со спекуляцией. Больше 20 кубов в одни руки не давать. И только со справкой из профсоюза. А если нужно больше 20 кубов, то нужен целый сертификат от БелТПП на мощность энергоисточника.

Формулировки прекрасны. Минлесхоз переживает, что беларусы смогут сыграть на разнице в цене и начнут поставлять щепу в обход хунты. Как будто никто не знает, кто у нас тут главный контрабандист.

Предлагаем следом утвердить лимиты на вынос черники и сбор грибов. Справку о количестве потребляемых продуктов можно брать у соответствующего врача. Также пора начать разрабатывать лимиты на потребление воздуха (если нравится красная зелень, можешь дышать глубже и чаще) и выработку фекалий (с нижней границей 0,5 кг/день).

Ну, а если серьезно, лес гонится на экспорт в сумасшедших объемах. Рост выручки достиг 55% (300 млн долларов). Хунта вообще не думает о том, что будет после нее. К сожалению, восстанавливать это все придется долго и упорно. Но восстанавливать придется еще больше и дольше, если сейчас не решить вопрос с хунтой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».