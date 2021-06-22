В Польше задержали членов преступной группы, отмывавшей деньги из России 22.06.2021, 11:04

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иллюстрационное фото PAP

Преступная группа работала и в Беларуси.

Работники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 3 человек, которых подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается отмыванием денег преимущественно с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает "Польское радио".

Один из задержанных руководил группой, а двое других были работниками банка.

Задержанные заслушали обвинения и были арестованы по требованию прокурора. Также следователи провели обыски в двух отделениях банков.

Общая сумма, легализованая подозреваемыми, составила более 660 млн злотых (173,3 млн долларов).

Следователи установили, что группа действовала с 2015 года в Польше, Российской Федерации, Беларуси и Сингапуре. Схема деятельности группы включала создание фиктивных компаний с капиталом, не осуществлявших предпринимательской деятельности, и их целью было обеспечение денежных переводов банковским учреждениям, работающим в Европейском Союзе.

Обвиняемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Прокуроры не исключают следующих задержаний по этому делу.

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