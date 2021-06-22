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Госсекретарь США о санкционном списке: Причинили вред народу Беларуси своей деятельностью

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  • 22.06.2021, 11:11
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Госсекретарь США о санкционном списке: Причинили вред народу Беларуси своей деятельностью
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен объяснил, с чем связано введение санкций против режима Лукашенко.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с официальным заявлением, в котором объяснил, с чем связано введение санкций.

Соединенные Штаты приняли меры против десятков белорусских физических и юридических лиц в ответ на принудительную посадку в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair и политически мотивированного ареста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, отмечает госсекретарь США.

Также подчеркивается, что санкции являются ответом на продолжающиеся репрессии в Беларуси, включая нарушение прав человека, демократических процессов и основные свобод.

Отмечается, что действия, согласованные с Канадой, Европейским союзом и Соединенным Королевством, направлены на привлечение к ответственности за транснациональные репрессии режима Лукашенко и его нарушения международных норм.

В частности, Государственный департамент США наложил визовые ограничения в отношении 46 белорусских чиновников.

Эти люди занимают ключевые должности в Администрации президента, КГБ Беларуси, МВД, Следственном комитете, Министерстве информации, Минспорта и туризма, Госпогранкомитете, Минздраве, Конституционном Суде, Генпрокуратуре и районных судах Минска.

Также в санкционном списке оказались 16 физических и пять юридических лиц. Отмечается, что эти лица причинили вред народу Беларуси своей деятельностью после фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 г. и последующим жестоким подавлением протестов, репрессиями в отношении журналистов и оппозиции.

Эти официальные лица сыграли значительную роль в блокировании независимых СМИ; руководили политически мотивированными арестами, судебным преследованием и вынесением приговоров мирным демонстрантам, журналистам и политическим деятелям; участвовали в неоправданных рейдах по домам и штабам оппозиции; участвовали в жестоком обращении с несправедливо задержанными, включая сообщения о пытках.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по расследованию нарушений на президентских выборах в Беларуси 2020 года и последовавших за этим жестоких репрессий и злоупотреблений. Мы вместе с белорусским народом поддерживаем его основные свободы», — заключил госсекретарь США.

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