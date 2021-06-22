«Получится нечто такое, чему вообще нет аналогов»: белорус строит уникальный дом 4 22.06.2021, 11:26

4,188

Житель Червеня решил создать маленькое чудо.

В городе Червень неожиданно для него самого рождается маленькое белорусское чудо — уникальный круглый дом. Его автора и по сути единственного создателя зовут Александр Пирштук. С виду это обыкновенный мужчина, воспитывающий троих детей. Но внутри него скрывается какая-то невероятная смелость, которая позволила ему пойти против всех «квадратных» шаблонов и построить нечто настолько необычное, что некоторые соседи просто перестали с ним здороваться, пишет onliner.by.

«Бросил вызов самому себе»

Александр — тот самый белорусский парень из глубинки, который променял столичный «рай для клаустрофобов», где так и не смог прижиться, на возможность «заземлиться».

— Родился в деревне Долгое под Солигорском. После школы отучился на курсах каменщика, пару месяцев поработал на стройке, после чего меня забрали в армию. Служил в Минске связистом, сначала как срочник, потом по контракту. Познакомился с будущей супругой, со временем появилось трое детей… Шесть лет кое-как промучились в комнате общежития в ожидании собственной квартиры в Соснах, но ее строительство постоянно откладывалось. Существовать в четырех стенах и так не очень-то хотелось, поэтому я на все плюнул, уволился и переехал в Червень — после смерти бабушки жене как раз достался по наследству небольшой дом.

В райцентре многодетная семья встала на очередь по улучшению жилищных условий — до нормы не хватало 30 квадратных метров.

— У одного из сыновей была инвалидность — врожденный порок сердца. Сейчас все хорошо, его сняли с учета благодаря вовремя сделанной операции. Но тогда это позволило нам оказаться первыми в очереди. Нам снова предложили квартиру, на этот раз однокомнатную. Так как денег на первый взнос взять было неоткуда, мы искали альтернативные варианты. В итоге получили участок в 15 соток.

Что построить на этом «клочке земли», Александр понял сразу: он давно интересовался круглыми зданиями. Даже съездил к паре энтузиастов, которые уже успели реализовать идею, кажущуюся многим сумасшедшей, на практике.

— Я бросил вызов самому себе. Почему я не могу построить круглый дом? Очень даже могу. Заодно оставлю детям и внукам такую необычную память о себе.

Мужчина решил возводить здание по технологии глиночурки, когда сухие поленья, очищенные от коры, укладываются поперек стены и скрепляются глиной. Почему так? Хотелось сделать не просто дом, а с приставкой эко. Так что ненатуральным материалам, например пластику, пенопласту, ДСП, Александр сразу сказал решительное нет. Правда, потом передумал — вынудили обстоятельства.

«Главный архитектор взглянула на меня как на инопланетянина»

Дело оставалось за малым — уговорить на эту авантюру свою вторую половину. Она, конечно, сопротивлялась. Но под давлением красивых картинок в интернете все-таки сдалась. На то, чтобы перенести проект из головы на бумагу, у семейной пары ушло два дня и несколько листов бумаги. По словам собеседника, каких-то определенных знаний для этого не потребовалось: достаточно было навыков черчения и общего понимания законов физики.

— У меня часто спрашивают, а как же сопромат? На это я отвечаю так: когда люди возводили огромные замки, царские дворцы, разве они пользовались этой наукой? И ведь эти сооружения до сих пор стоят, и ничего с ними не случилось.

Получившийся эскиз Александр отнес знакомому архитектору, и тот нарисовал его на компьютере. Дальше предстояло самое сложное — согласовать проект в райисполкоме.

— Когда главный архитектор увидела документы, она взглянула на меня как на инопланетянина. Спрашивала, что это вообще такое и как я собираюсь гнуть по кругу дерево? После долгих объяснений, занявших примерно час, мне все-таки дали разрешение на строительство.

Заниматься этим далеко не всегда благодарным делом мужчина с самого начала планировал в одиночку — так дешевле. Хотя особого опыта в этом не имел. Сперва залил фундамент, потом взялся за стяжку пола.

— Можно сказать, за бутылку лимонада привез сюда 10 машин строительного мусора, все это утрамбовал, сверху засыпал песком и залил раствором. В качестве утеплителя использовал деревянно-бетонную плиту — это экспериментальная вещь, посмотрим, как она себя проявит.

После этого Александр приступил к созданию скелета здания. Чтобы все деревянные столбики держались строго по кругу, мужчина соорудил временный каркас из досок-подпорок, которые и фиксировали форму. Дальше — крыша.

— Она довольно сложная в изготовлении, поэтому я хотел нанять для ее установки целую бригаду. Но рабочие либо отказывались, либо заламывали неадекватный ценник. Поэтому и здесь пришлось рассчитывать только на себя. На ходу изобрел собственную уникальную методику. Получилась 42-угольная пирамида — пожалуй, таких крыш нет больше нигде.

Вообще Александр менял проект прямо в процессе. Например, наружные стены решил сделать не из глиночурки (в наших климатических условиях такие бы просто потрескались), а из газосиликатных блоков. От деревянных окон тоже отказался в угоду пластиковым — они стоят почти как весь дом.

«По предварительной смете выходило около 150 000 рублей»

Стройка продолжается уже три года. По мнению белоруса, можно было управиться куда быстрее, если бы позволяли время и финансы.

— Нам выделили льготный кредит на сумму 24 000 рублей, хотя по предварительной смете выходило около 150 000 рублей. Даже в банке не очень-то поняли, как мы собираемся на эти деньги возвести дом, — лицо Александра выражает растерянность. — Мы приобрели на них все самое дорогое — окна, котел, дерево для крыши. Остальное будем покупать своими силами. Хотя с таким подорожанием стройматериалов, когда куб брусьев сейчас обходится в 650 рублей, а не как раньше в 200, не совсем понятно, как быть. Мы с другом даже придумали разбирать на доски поддоны и что-то конструировать из них. Постараемся максимально сэкономить.

На данном этапе в будущее семейное гнездышко вместе с кредитными деньгами вложено примерно 35 000 рублей.

К зиме Александр планирует утеплить дом и запустить котельную, чтобы в холодное время года можно было продолжать работу — устанавливать внутри перегородки (как раз из глиночурки).

— Второй по популярности вопрос, который мне задают (первый — «Почему строите круглый дом?»), — «Как вы будете ставить здесь мебель?». Все очень просто: все комнаты будут классической квадратной формы, а округлость удастся сгладить за счет подоконников. Но даже если бы я это не предусмотрел, тут такой радиус, что даже если поставить вплотную к круглой стене стол, образуется только одна маленькая щель.

По проекту общая площадь сооружения — почти 90 квадратных метров. Они будут поделены на прихожую со шкафом, санузел, две большие комнаты по 18 «квадратов», кухню-гостиную, котельную и летнюю террасу. Всю мебель — стулья, столы, кровати — Александр планирует самостоятельно изготовить из дерева. В дальнейшем даже думает связать с этим свою карьеру и открыть на участке мастерскую.

— Хочу, чтобы это был не просто загородный дом для отдыха с семьей и друзьями, но и своего рода выставочный комплекс, куда можно приехать, посмотреть мои работы и сразу же купить понравившуюся вещь. Ну или заказать похожую.

Но пока это лишь далекие планы, а реальность такова, что нужно закончить все за два года (такой срок обозначили чиновники). За всем этим процессом можно наблюдать на YouTube-канале Александра, куда он старательно выкладывает ролики со стройки. Говорит, что ведет его для таких же рискованных людей, не боящихся сложных проектов.

— Таких домов в Червени больше нет, а по всей Беларуси наберется от силы восемь. А если принимать во внимание технологии строительства, которые я использовал, то получится нечто такое, чему вообще нет аналогов.

Неудивительно, что постройка привлекает к себе много внимания со стороны окружающих. Наверное, не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не остановился и не начал интересоваться, что это за конструкция.

— Раньше было невероятное количество версий: что это цирк, стартовая площадка для летающей тарелки, церковь, бассейн, беседка… Некоторые соседи со мной даже не здоровались первое время: наверное, думали, что я ненормальный. Но как только появилась крыша, вроде успокоились.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».