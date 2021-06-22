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Политолог: Работа с Лукашенко для российской политической элиты и бизнеса становится токсичной

  • 22.06.2021, 11:40
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Политолог: Работа с Лукашенко для российской политической элиты и бизнеса становится токсичной

Восточные инвесторы будут сворачивать контакты с белорусскими компаниями.

Новые санкции Запада очень чувствительны для режима Лукашенко. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Болкунец.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что США ввели санкции против 16 граждан Беларуси, а также против 5 ведомств и организаций.

«Эти меры будут очень чувствительны для режима Лукашенко. Я думаю, это не последний пакет. Анонсируют, что до конца недели будут приняты более жесткие секторальные санкции, которые затронут ключевые отрасли белорусской экономики и тем самым практически закроют экспорт продукции нефтехимической отрасли, возможно, калийных удобрений и других товаров, которые Беларусь отправляла в Европу за валюту», — отметил эксперт.

По словам Болкунца, «это давление будет иметь серьезные последствия и отразится на экономической стабильности Беларуси и благосостоянии населения».

«Потому что одна из целей — это достичь разрешения политического кризиса путем внешнего давления. А внешнее давление может повлечь за собой внутреннее», — уточнил он.

Болкунец обратил внимание, «что эти санкции затрагивают и интересы российского бизнеса».

«Попадание Михаила Гуцериева в список говорит о том, что теперь работа с Лукашенко для российской политической элиты и бизнеса становится токсичной. Предполагаю, что российские инвесторы будут сворачивать контакты с белорусскими компаниями», — считает эксперт.

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