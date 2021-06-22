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Оба на «Пу»

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  • Антон Орехъ
  • 22.06.2021, 11:33
  • 4,844
Оба на «Пу»
Антон Орехъ

Вы только не показывайте результаты этого опроса главе Кремля.

Во-первых, «Левада» — иностранный агент, а с такими лучше контактировать поменьше, вдруг аффилируют себя с тобой! Во-вторых, опрос – дико обидный! Путин, по мнению россиян – пятый среди самых выдающихся людей всех времен. А надо понимать психологию таких персонажей, что ни на какое пятое место они не согласны.

Собственно, Владимир Путин борется сейчас не за выборы в Думу, не с Навальным, не с Байденом даже – он борется именно за место в истории! И что же мы видим? Что выше него в таблице стоит Ленин.

Ленин! Наши дети даже толком не знают, кто это такой. Какой-то мертвый дед, которого бесплатно выставляют на посмотреть посреди города. Он отдал швартовы 97 лет назад, а Путин 22 года правит, поднимая нас с колен и прочих частей тела, а за Ленина вдвое больше народу: 30% против 15%!

Выше Путина стоит Пушкин. Конечно, Пушкин – это наше все. Конечно, Александр Сергеевич, как и Владимир Владимирович начинается на Пу – но не до такой же степени!

Выше Путина – его земляк Петр Великий. Но Владимир Путин – тоже хочет быть Великим и даже превзойти Петра в величии. Тот окно в Европу прорубил, а этот заколачивает, но пока по популярности отстает.

Как отстает и от вечного лидера рейтингов Иосифа Сталина. Страна массового мазохизма скучает по батогам. Путин покручивает гаечки и подкручивает, раздает пинки и тумаки, но правильно говорят, что сейчас отнюдь не 1937-ой! Поэтому до популярности Сталина Путину, наверное, еще лет 20 править надо.

Но есть и хорошие новости: Путин уже обходит Брежнева. Значит, теперешняя стабильность и застой по душе народу даже больше, чем сладостные времена «дорогого Леонида Ильича».

Причем, Путин согласен получать народную любовь социологическими процентами и обойтись без десяти килограммов орденов и медалей. Правда, мое внимание тут обращают на то, что цифры хороши в сравнении. И в этом сравнении получается, что популярность президента снизилась по сравнению с замерами 2017 года более, чем вдвое.

Но логику наших респондентов понять не всегда получается. В 2003 году, когда Владимир Владимирович не отбыл на кремлевских галерах даже первого срока, опрошенные уже ставили его на одни проценты с маршалом Жуковым и выше Суворова с Ломоносовым! И поди пойми, за какие заслуги. Так что ход мыслей соотечественников бывает извилист.

Я вам советую, кстати, изучить не только первую пятерку нынешнего опроса иностранного агента «Левады», но и вообще посмотреть весь список. Это не список лучших людей в истории России, а список гигантов всего человечества. Но если судить по цифрами и именам, другие земли великими людьми были как-то обделены. Или россияне просто живут на отдельном глобусе. Среди вереницы отечественных героев рандомно затесались Эйнштейн, Наполеон и Гитлер. Да, Гитлера у нас тоже относят к самым выдающимся личностям. И таких – 5%! Надеюсь, опрос был анонимным и к ним не придут по поводу оправдания нацизма.

Антон Орехъ, Telegram

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