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Третий день подряд жара бьет рекорды в северных регионах Беларуси

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  • 22.06.2021, 11:47
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Третий день подряд жара бьет рекорды в северных регионах Беларуси

Новые максимумы зафиксированы на девяти метеостанциях Витебской, Гродненской и Минской областей.

Третий день подряд жара бьет рекорды в северной половине Беларуси. 21 июня новые температурные максимумы зафиксированы на девяти метеостанциях Витебской, Гродненской и Минской областей, в том числе в одном областном центре — Гродно (31,6 градуса тепла против 30,4 в 2018 году), пишут naviny.online.

Переписаны экстремумы дня в Лиде — 32 градуса (31,1 в 2002 году), Лынтупах — 32 (30,7 в 2013-м), Шарковщине — 31,5 (31,1 в 2002-м), Полоцке — 31,3 (30,8 в 1964-м), Нарочи — 31,2 (29,6 в 2019-м), Докшицах — 30,8 (30,4 в 2019-м), Верхнедвинске — 30,7 (30,1 в 2002-м) и Ошмянах — 30,1 (29,2 в 2013-м).

В Вилейке повторен рекорд 1964 года — 31,3 градуса выше нуля.

В остальных регионах обошлось без рекордов.

Как и накануне, теплее всего было в Октябрьском (Гомельская область) — 34,2 градуса при абсолютном рекорде дня 34,9 (в Лельчицах на юге Гомельской области в 2002 году).

В Минске при прогнозе Белгидромета 30—32 воздух прогрелся до 28,9 градуса: синоптики не смогли предсказать дождь, который прошел в обеденное время.

Как сообщал БелаПАН, 20 июня были зафиксированы новые температурные рекорды на 15 метеостанциях Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях, 19 июня — на одной (в Витебской).

Ожидается, что жара сохранится до конца рабочей недели, местами ожидается 35—36 градусов. Может быть побит абсолютный рекорд июня за весь период метеонаблюдений (35,6 в Березино 23 июня 1964 года).

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