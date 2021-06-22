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Сборную России в Москве встретил отряд ОМОНа, микроавтобус Росгвардии и пять полицейских машин

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  • 22.06.2021, 11:51
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Сборную России в Москве встретил отряд ОМОНа, микроавтобус Росгвардии и пять полицейских машин
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Болельщиков не было.

Российские футболисты покинули аэропорт Шереметьево и направились на командном автобусе на базу в Новогорск после вылета с Евро-2020, сообщает sports.ru.

Аэропорт команда покинула не через общий зеленый коридор, а через VIP-зал. Ее встречали шесть журналистов, ни одного болельщика не было.

Автобус охраняли пять полицейских машин и микроавтобус Росгвардии. Сотрудники ОМОНа не подпускали журналистов близко к игрокам.

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