Сборную России в Москве встретил отряд ОМОНа, микроавтобус Росгвардии и пять полицейских машин 7 22.06.2021, 11:51

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Фото Федор Успенский, «СЭ»

Болельщиков не было.

Российские футболисты покинули аэропорт Шереметьево и направились на командном автобусе на базу в Новогорск после вылета с Евро-2020, сообщает sports.ru.

Аэропорт команда покинула не через общий зеленый коридор, а через VIP-зал. Ее встречали шесть журналистов, ни одного болельщика не было.

Автобус охраняли пять полицейских машин и микроавтобус Росгвардии. Сотрудники ОМОНа не подпускали журналистов близко к игрокам.

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