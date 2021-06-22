В Литве за день задержали 58 нелегальных мигрантов из Беларуси 1 22.06.2021, 11:51

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Это больше, чем за весь 2019 год.

За понедельник и ночь вторника литовские пограничники задержали 58 человек. По предварительным данным, 54 из них – граждане Ирака, 4 – Шри-Ланки. Они перешли границу в Игналинском районе Литвы, сообщает «Радыё Свабода».

Первую группу задержали во второй половине дня 21 июня. В ней было 12 человек с документами граждан Ирака.

Вторая группа перешла границу после полуночи во вторник. В ней было 42 человека без документов, они представились иракцами.

И утром задержали третью группу из четырех человек без документов, которые сказали, что они из Шри-Ланки.

Все задержанные попросили убежища в Литве.

В этом году в Литву вне пунктов пропуска прошли 498 человек.

За весь 2020 год в Литве задержали 81 мигранта из Беларуси, за 2019 – 46, 2018 – 104.

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