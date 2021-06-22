закрыть
22 июня 2021, вторник, 12:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Литве за день задержали 58 нелегальных мигрантов из Беларуси

1
  • 22.06.2021, 11:51
  • 2,070
В Литве за день задержали 58 нелегальных мигрантов из Беларуси

Это больше, чем за весь 2019 год.

За понедельник и ночь вторника литовские пограничники задержали 58 человек. По предварительным данным, 54 из них – граждане Ирака, 4 – Шри-Ланки. Они перешли границу в Игналинском районе Литвы, сообщает «Радыё Свабода».

Первую группу задержали во второй половине дня 21 июня. В ней было 12 человек с документами граждан Ирака.

Вторая группа перешла границу после полуночи во вторник. В ней было 42 человека без документов, они представились иракцами.

И утром задержали третью группу из четырех человек без документов, которые сказали, что они из Шри-Ланки.

Все задержанные попросили убежища в Литве.

В этом году в Литву вне пунктов пропуска прошли 498 человек.

За весь 2020 год в Литве задержали 81 мигранта из Беларуси, за 2019 – 46, 2018 – 104.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин