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Церковь «Новая жизнь» уже четыре месяца проводит собрания на улице

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  • 22.06.2021, 11:59
Церковь «Новая жизнь» уже четыре месяца проводит собрания на улице

Власти лишили верующих здания.

Церковь «Новая жизнь» в Минске уже четыре месяца проводит свои богослужения на улице — на автостоянке рядом со зданием, откуда их выселили власти. В минувшее воскресенье состоялось уже 18-е собрание: верующие собрались под палящим солнцем. Зонты, соломенные шляпы и прихожане, которые прячутся в тени своей бывшей церкви, — теперь так выглядят их служения, сообщает «Еврорадио».

17 февраля судебные исполнители в сопровождении сотрудников милиции вошли в здание церкви «Новая жизнь» под угрозой взлома двери. В церкви было около 50 верующих. Их выгнали из здания, угрожая отправить на «сутки».

Выселить общину христиан полного Евангелия из здания на улице Ковалева в Минске столичные власти пытаются с 2005 года. В 2006-м верующие устраивали пост-голодовку. В результате акции минские власти оставили «Новую жизнь» в старом здании.

После выборов 2020 года пастор церкви Вячеслав Гончаренко осудил насилие силовиков на белорусских улицах и призвал власти покаяться.

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