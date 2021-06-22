Чехия легализовала оружие для самозащиты 22.06.2021, 12:27

Право будет закреплено в конституции страны.

Парламент Чехии в пятницу, 18 июня, окончательно поддержал поправку к Хартии основных прав и свобод страны, чем закрепит право граждан на самозащиту с помощью оружия. Так это положение станет частью конституционной системы Чехии.

Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на чешские СМИ.

Принятый депутатами конституционный акт дополняет Хартию основных прав и свобод Чехии следующим положением: «Право на защиту собственной жизни или жизни другого человека, даже с оружием, гарантированную на условиях, установленных законом».

Конституционный акт — документ, который меняет положение конституционных документов в Чехии, — не требует подписи президента Чехии для вступления в силу. В июне 2020 года акт одобрила верхняя палата парламента Чехии — Сенат, а 18 июня 2021-го — нижняя (Палата депутатов).

Как отмечает Aktuálně, положение о праве на самозащиту с оружием чешский парламент начал рассматривать еще в сентябре 2019 года. Поводом для них стало принятие в том году ЕС директивы о маркировке огнестрельного оружия.

Более 102 тысяч человек выступили против директивы, заявив, что она ограничивает право собственности на оружие. ЕС тогда объяснял, что речь шла только об усилении контроля над ней на фоне возрастания случаев массовой стрельбы и терактов.

Чехия даже подала иск в Суд ЕС из-за упомянутой директивы, но проиграла его. И чешские депутаты были настроены принять поправки в Хартию, поэтому приняли дополнительный закон об огнестрельном оружии, положения которого имеют большую за право ЕС силу.

В частности, как уточняет Aktuálně, закон продлил действие выданных разрешений на огнестрельное оружие на 10 лет и вводит проверку владельцев оружия каждые пять лет по поводу их состояния здоровья и законности оснований владеть оружием.

В 2019 году в десятимиллионной Чехии зафиксировали 195 случаев смерти людей от огнестрельного оружия.

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