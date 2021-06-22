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Прокурор затребовал для Виктора Бабарико 15 лет колонии

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  • 22.06.2021, 12:32
  • 1,568
Прокурор затребовал для Виктора Бабарико 15 лет колонии
Виктор Бабарико

Лукашенко испугался своего главного оппонента на выборах.

Так называемый гособвинитель по делу Белгазпромбанка просит суд приговорить экс-главу банка, претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико к 15 годам лишения свободы, пишет nn.by.

Политического оппонента Лукашенко обвиняют в «получении взятки в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 430) и «отмывании денег» (ч. 2 ст. 235).

Это максимальный срок, который можно запросить по предъявленным ему обвинениям.

Виктор Бабарико не признал себя виновным.

Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.

Виктор Бабарико признан политзаключенным.

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