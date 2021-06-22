Россияне вынесли из банков почти 500 миллиардов рублей за месяц 2 22.06.2021, 12:39

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Деньги утекают в наличные, на фондовый рынок и в недвижимость.

Российские банки в мае вновь пережили существенный отток средств населения.

За месяц клиенты-физлица вывели из кредитных организаций 479 млрд рублей, сообщил ЦБ в отчете «О развитии банковского сектора».

К оттоку срочных вкладов, который продолжается практически без остановок с осени прошлого года, добавилось сокращение текущих счетов. Они «похудели» на 287 млрд рублей, тогда как депозиты уменьшились на 192 млрд.

Майскому оттоку предшествовал существенный приток в апреле (на 942 млрд рублей), когда часть социальных выплат, в том числе пенсии, была авансирована из-за длинных выходных.

Тем не менее, с начала года баланс для банков стал отрицательным: за пять месяцев денег населения в системе стало меньше на 447 млрд рублей.

Деньги граждан утекают в наличные (+169 млрд рублей с начала года), на фондовый рынок и в недвижимость из-за низкой доходности вкладов, которая перестала покрывать инфляцию.

После трех повышений ставки ЦБ РФ средняя максимальная доходность депозитов в топ-10 банков поднялась до 5%, но это все равно меньше, чем скорость, с которой растут цены (6,2%, согласно Росстату на середину июня).

Забирая деньги со счетов, люди одновременно вытягивают из банковской системы ликвидность в виде кредитов: в мае физлица получили 469 млрд рублей новых займов, общий объем которых впервые перевалил за 22 триллиона рублей.

С начала года банки выдали населению 2,154 триллиона рублей кредитов, наращивая портфель с двузначной скоростью (18% в апреле и 20% в мае).

Отток денег граждан в мае банкам компенсировали сырьевые корпорации (+ 591 млрд рублей и +2,6 млрд долларов), а также государство.

Объем средств, размещенных бюджетами всех уровней, за месяц вырос еще на 800 млрд рублей и третий месяц подряд установил исторический рекорд - 8,645 трлн рублей.

С начала года «запасы» государства в банках удвоились, прибавив 4,748 трлн рублей.

«Рост был обусловлен как поступлением налоговых платежей, так и, вероятно, выплатой дивидендов крупнейшим банком по акциям в государственной собственности», - пишет ЦБ.

Зависимость банковской системы от государственного фондирования приблизилась к рекордным 9%. Но рисков в этом центробанк не видит.

«Во‐первых, около трети госсредств на счетах банков обеспечено ценными бумагами в рамках операций репо, что позволит привлечь рефинансирование на рынке под залог этих ценных бумаг. Во‐вторых, при увеличении расходов бюджета средства возвращаются в банковский сектор на счета организаций и физических лиц», - поясняет регулятор.

«Единственный риск - то, что средства могут вернуться в другие банки, но в таком случае при отсутствии дополнительных шоков ликвидность будет перераспределена через МБК», - говорится в обзоре.

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